La battaglia sulla portabilità del numero si fa sempre più accesa

1 Aprile 2020 – 18:03

Navigazione internet via smartphone (Getty Images)Si anima il dibattito attorno alla proposta di sospensione del diritto alla portabilità del numero per gli utenti che decidono di cambiare operatore telefonico e di rete in questo periodo di emergenza. La misura è contenuta in due emendamenti al decreto Cura Italia presentati nei giorni scorsi da alcuni senatori del Movimento 5 stelle e della Lega con l’intento dichiarato di arginare possibili situazioni di contagio per i tecnici o per gli utenti.

Il fronte politico

Proprio a ribadire la volontà di evitare i rischi di nuovi contagi legati a eventuali interventi sul territorio, arriva il sostegno del Partito Democratico alla proposta dei colleghi di governo pentastellati. Il senatore Pd Vincenzo D’Arienzo, che siede in commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, ha sottoscritto l’emendamento, spiegando che “lo scopo è evitare che si vada nei negozi di telefonia, ci siano assembramenti e si rischino ulteriori contagi”, come riporta Corriere Comunicazioni.

Ma se da una parte ci sono nuove forze a favore della proposta, il fronte leghista sembra essere invece meno coeso e più disponibile a trovare un compromesso in grado di salvaguardare anche i diritti dei consumatori, che proprio in questi giorni di emergenza e costretti a lavorare o a seguire lezioni da casa attraverso piattaforme online devono poter essere in grado di usufruire delle migliori condizioni di connettività.

Per questo, il deputato della Lega Massimiliano Capitanio afferma che “sullo stop alla portabilità dei numeri di telefonia fissa e mobile è possibile un compromesso che tuteli sia la libera concorrenza, e quindi i consumatori, sia i tecnici che in queste settimane hanno il diritto di stare a casa non dovendo svolgere interventi strettamente indispensabili”.

Le compagnie di telecomunicazioni

Ma non è solo una controversia politica, e ora a scendere in campo sono anche le compagnie stesse. Fastweb, per esempio, si è subito dichiarata contraria alla proposta, e in una nota inviata all’Agcom, che si occupa della tutela della concorrenza in materia di telecomunicazioni, sottolinea che il provvedimento di blocco contenuto nell’emendamento “non contribuisce in alcun modo alla salvaguardia dei lavoratori e dei clienti, poiché né le attività di cambio operatore per la rete mobile né quelle per la rete fissa, al netto di poche eccezioni, necessitano di intervento di un tecnico in casa.”

Secondo la compagnia, inoltre, la proposta potrebbe limitare la possibilità dei cittadini di “accedere alla migliore connettività”, avvantaggiando così indirettamente le compagnie che gestiscono il traffico maggiore. Dello stesso avviso è anche la compagnia Iliad, che ha scritto ad Agcom e al ministero dello Sviluppo economico per esprimere la sua contrarietà alle misure contenute nell’emendamento.

Le associazioni e i sindacati

Per quanto riguarda infine le parti sociali, il provvedimento di sospensione del diritto alla portabilità del numero, vede contrapporsi, da una parte alcune associazioni dei consumatori, che considerano la proposta come ingiustificata e dannosa per la concorrenza, e dall’altra parte le principali sigle sindacali del settore telecomunicazioni, che invece sono compatte nel ritenere importante agire per cercare di evitare i rischi di nuovi contagi tra i lavoratori.

