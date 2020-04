JK Rowling lancia Harry Potter at Home per intrattenere durante l’isolamento

1 April 2020 – 18:12

In questo periodo in cui, alla necessità di combattere la noia durante l’isolamento, si aggiunge la necessità di distrarsi dalla drammaticità del quotidiano, è stato già ampiamente dimostrato che la saga di Harry Potter è un toccasana di successo: le sue repliche sulla televisione italiana fanno ascolti esaltanti, ma in generale in tutto il mondo ci si rivolge alle avventure del maghetto per un fantasioso e avvincente svago. Ecco allora che J. K. Rowling, la fortunata autrice di questa serie letteraria, ha voluto lanciare un’iniziativa globale all’interno del suo Wizarding World per sostenere i fan in un momento di difficoltà: si chiama Harry Potter at Home ed è un cosiddetto “hub”, cioè un sito che aggrega diverse opportunità per godere in modo interattivo e gratuito delle tante declinazioni che questi romanzi fantasy hanno avuto.

“Da oltre 20 anni Hogwarts è un luogo in cui fuggire per tutti, lettori e fan, grandi e piccini”, si legge sul sito ufficiale Pottermore, che ospita l’iniziativa: “In questi tempi bizzarri in cui ci troviamo, vogliamo darvi nuovamente il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un amichevole rifugio per voi, la vostra famiglia e le persone di cui vi state occupando”. In partnership con il servizio di audiolibri Audible, la piattaforma ebook OverDrive e le case editrici Bloomsbury e Scholastic, Rowling ha dunque voluto mettere a disposizione degli appassionati un insieme di contenuti da fruire free online, a partire da quelli pensati per gli insegnanti o per coloro che devono occuparsi di bambini piccoli.

Per quanto riguarda Audible, poi, è stato messo gratuitamente a disposizione l’audiolibro del primo volume della saga, Harry Potter e la Pietra filosofale, in sei lingue (inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e giapponese; la versione italiana, con la voce dell’attore Francesco Pannofino, è disponibile anche nell’ambito dell’iniziativa tutta nostrana #ACasaConAudible, che offre numerosi contenuti audio senza bisogno di iscriversi al servizio). Online su Pottermore, poi, ci sono tantissimi puzzle, video, quiz, articoli di approfondimento e tutorial su come realizzare magiche creazioni e disegni. Se avete sempre sognato di imparare a disegnare uno Snaso, per esempio, questa l’occasione giusta.

