Il regista Zack Snyder rivela i segreti di Batman v Superman

1 April 2020 – 11:25

Sono passati quattro anni dall’uscita nelle sale di Batman v Superman, film che doveva essere un tassello fondamentale nell’universo cinematografico Dc Comics ma che in realtà ne ha rivelato tutte le pecche. La pellicola diretta da Zack Snyder, infatti, non ha convinto del tutto pubblico e critica al momento dell’uscita, ma a posteriori sono molti quelli che tendono a rivalutarla, soprattutto alla luce dell’ancor più deludente sequel, Justice League. In una recente diretta trasmessa sul social network Vero, il regista ha rivisto assieme ai fan il film rivelando alcuni segreti e dietro le quinte della realizzazione del progetto.

Snyder ha per esempio descritto il metodo meticoloso con cui vengono realizzati gli storyboard, specie di manuali visivi a cui ci si attiene scrupolosamente per girare poi le scene. Inoltre ha spiegato che la scena iniziale, in cui si vede Bruce Wayne (Ben Affleck) assistere al crollo della Wayne Tower causato da Superman (Henry Cavill), voleva ricordare il crollo delle Torri Gemelle, ovvero un “trauma psicologico” che fa crollare a sua volta i riferimenti personali del protagonista: “Non mi piace l’idea che non ci siano conseguenze, che questi personaggi vengano sbattuti di qua e di là senza creare o risolvere giganteschi problemi“, ha chiarito il regista paragonando la sua concezione dei supereroi alle divinità dei miti classici. A questo riguardo, Snyder ha illustrato anche come l’impianto del film fosse volutamente ricco di riferimenti religiosi, soprattutto nella figura di Superman rappresentato ora come Atlante ora come Cristo.

Nel suo live streaming Snyder ha rivelato anche i piani molto più ambiziosi che aveva all’interno dell’universo Dc: la sua idea era infatti quella di realizzare ben cinque film (Justice League, che ha diretto solo in parte, sarebbe stato il secondo); per questo alcuni interpreti che ci sembrano minori in Batman v Superman in realtà avevano un destino molto più ampio, come Harry Lennix, che avrebbe dovuto assumere in futuro il ruolo di Martian Manhunter (e che qui, secondo istruzioni, recitava come un personaggio solo apparentemente umano). Il fatto che ci sarebbero dovuti essere più capitoli filmici spiega anche l’enigmatica scena dell’incubo in cui una misteriosa figura invita Batman a cercare gli altri componenti della Justice League: si tratta di Flash che, in un film futuro, sarebbe stato usato per creare una perturbazione nello spazio-tempo in modo da avvisare Batman nel passato (l’apocalissi che l’Uomo pipistrello vedeva nel medesimo incubo sarebbe stata provocata, sempre in un film futuro, da Superman lasciatosi infettare da Darkseid dopo la morte di Lois, tutti eventi mai avvenuti dato che la saga è stata abbandonata).

A proposito di personaggi che invece compaiono effettivamente qui, Batman v Superman vanta la prima apparizione di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman: la vediamo fra l’altro in una foto accompagnata da un gruppo di soldati, alludendo all’idea che l’eroina affianca l’umanità di centinaia di anni. Snyder ha confessato che, a quel punto del progetto, non era stato ancora deciso in che guerra la prima avventura dell’Amazzone doveva essere collocata, e fra le varie ipotesi si erano vagliate la guerra di Crimea (1853-56) e quella civile americana (1861-65): per il suo primo film da solista, Wonder Woman del 2017, si optò poi per la prima guerra mondiale. In mezzo agli altri dettagli interessanti disseminati dal regista (come per esempio che è stata l’urlo in punto di morte di Superman a risvegliare le scatole madri al centro di Justice League), Snyder ha dichiarato che il suo desiderio sarebbe quello di vedere un sequel di Batman v Superman anche se, stanti così le cose, è un progetto altamente poco probabile.

