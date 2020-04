Il lockdown per il coronavirus ha cambiato il modo in si muove la terra

(foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)Quella tra terremoti e i lockdown messi in atto in molte regioni del mondo per contenere la pandemia del nuovo coronavirus, potrebbe sembrarvi un’associazione bizzarra. Eppure, i significativi cambiamenti delle nostre abitudini di vita stanno avendo un impatto non solo sul clima, ma anche sul modo in cui la Terra si muove. A segnalarlo sono stati alcuni geologi dell’Osservatorio reale del Belgio a Bruxelles, secondo cui il blocco delle rete dei trasporti e di molte attività antropiche hanno portato a un calo del cosiddetto rumore sismico ambientale, ossia quell’insieme di micro tremori della crosta terrestre. Un effetto, spiegano i ricercatori in un articolo appena pubblicato su Nature, da considerarsi vantaggioso in quanto questa riduzione consente ai sismologi di individuare anche piccoli terremoti e migliorare il monitoraggio delle attività vulcaniche e di altri eventi sismici.

Una riduzione del rumore sismico della portata appena osservata, spiegano i ricercatori, si verifica solitamente in un breve periodo durante il Natale. Proprio come i terremoti, infatti, anche le vibrazioni e i microtremori causati dalle attività antropiche, come i veicoli in movimento e i macchinari industriali, possono far muovere la crosta terrestre. E sebbene gli effetti presi singolarmente risultino quasi irrilevanti, insieme producono un rumore di fondo che riduce la capacità dei sismografi di rilevare segnali che si verificano alle stesse frequenze.

Le misure del lockdown, come la chiusura di scuole, ristoranti e altri luoghi pubblici e il divieto di tutti i viaggi non necessari, hanno quindi ridotto notevolmente il rumore sismico, aumentando la sensibilità dei sismografi e la loro capacità di rilevare anche piccoli terremoti. “I dati di un sismometro del nostro osservatorio mostrano che le misure per frenare la diffusione della Covid-19 a Bruxelles hanno provocato una riduzione del rumore sismico indotto dalle attività umane di circa un terzo”, spiega Thomas Lecocq, sismologo dell’Osservatorio reale del Belgio.

Se il lockdown continuerà nei prossimi mesi, i rilevatori della maggior parte delle città di tutto il mondo potrebbero risultare più sensibili nel rilevare le scosse di un terremoto. Finora, infatti, a notare questi effetti del lockdown, non sono stati solamente i ricercatori del Belgio. Come riporta Nature, Celeste Labedz, geofisico del California Institute of Technology di Pasadena, ha raccontato in un tweet una simile riduzione del rumore sismico registrata da alcuni rilevatori a Los Angeles. Tuttavia, precisa Emily Wolin, geologa del US Geological Survey di Albuquerque, non tutte le stazioni di monitoraggio sismico vedranno effetti così pronunciati come quello osservato a Bruxelles: molte stazioni, commenta l’esperta, sono posizionate in aree remote appositamente per evitare il rumore causato dalle attività antropiche. È plausibile, quindi, che queste registreranno una diminuzione minore, o addirittura nessun cambiamento, dei livelli del rumore sismico ambientale.

