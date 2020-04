I film della nostra vita: al via il torneo tra i grandi cult

1 Aprile 2020 – 21:02

La stangata o Il grande Lebowski? Il Padrino oppure Taxi Driver? Non è facile scegliere i film della vita, gli intoccabili, quelli che non fanno solo la storia del Cinema ma anche la storia di ciascuno di noi. Chi scrive, per esempio, ha una lista “schizofrenica”, da Quarto potere a Il segreto del mio successo, da Le conseguenze dell’amore a Little Miss Sunshine. Certo, è sempre un bel gioco stabilire questo sì e questo no.

Robert Redford e Paul Newman, La stangata, 1973 (foto: Silver Screen Collection/Getty Images)Per festeggiare il ventesimo anniversario dell’apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana di Torino e della nascita di Film Commission Piemonte, lo stesso Museo e il magazine Ciak propongono proprio questo gioco. Una sorta di Grande Slam, di torneo a eliminazione diretta in cui i cult si scontrano tra loro, votati ogni volta da chiunque voglia farlo sul sito www.ciakmagazine.it. L’iniziativa si chiama – giustamente – I film della nostra vita ed è appena partita, con la partnership di Rai Movie e RaiPlay. Fino a mercoledì 15 aprile il pubblico è chiamato a dare un contributo decisivo nell’individuazione dei capolavori da mettere in gara, suggerendo via mail (ifilmdellanostravita@ciak.movie) o intervenendo nei gruppi di discussione creati per l’occasione sui social di tutte le realtà promotrici, i titoli del cuore, da integrare a quelli già selezionati dalla redazione di Ciak e suddivisi nelle seguenti 14 categorie:film drammatici internazionali del ’900film drammatici italiani del ’900film d’animazione del ’900commedie internazionali del ’900commedie italiane del ’900film d’animazione dal 2000 al 2020film drammatici internazionali dal 2000 al 2020film drammatici italiani dal 2000 al 2020film di fantascienzafilm commedia internazionali dal 2000 al 2020film commedia italiani dal 2000 al 2020serie tv dal 2000 al 2020 (ormai parte integrante dell’universo delle storie di qualità)grandi film mutifilm ambientati a Torino e in Piemonte.

I tornei delle categorie più affollate, ovvero Film drammatici internazionali del ’900, Serie tv in onda tra il 2000 e il 2020 e Film drammatici italiani del ’900, partono prima degli altri, a maggio, con la pubblicazione su Ciak dei tabelloni con i confronti diretti e il via alle votazioni online. A seguire, le sfide successive, che si svolgeranno in cinque turni: sedicesimi di finale, ottavi, quarti, semifinali e finali.

L’intento dell’iniziativa, però, non è solo proporre un gioco divertente, specie per i cinefili autentici, ma anche un viaggio virtuale nella settima arte, che mescola sapientemente cultura pop(olare) e film d’autore, dando nuova vita a un patrimonio ricchissimo e molto sentito, in grado di intrattenere, specie di questi tempi, e di rappresentare uno spaccato senza precedenti dei nostri gusti.

“Non ci interessa creare l’ennesima classifica dei migliori titoli di sempre”, dice Flavio Natalia, direttore di Ciak e ideatore del progetto, “bensì formare un quadro di quelli che più degli altri hanno lasciato dentro di noi la magia del cinema. Si tratta in definitiva della versione digitale – particolarmente utile, purtroppo, in tempi di quarantena – di quanto avviene già da sempre in situazioni conviviali”. Aggiunge Domenico De Gateano direttore del Museo Nazionale del Cinema: “Si dà a tutti in qualche modo la possibilità di fare una scelta ripercorrendo, con un esercizio mnemonico, i momenti più significativi della propria vita scandita da un’unica parola chiave: cinema”.

