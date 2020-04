Facebook studia lo status automatico generato da un algoritmo

1 April 2020 – 14:59

(Foto: Maurizio Pesce / WIRED)Facebook ha iniziato a testare una nuova funzionalità per Messenger. Si tratta di uno status che cambia in automatico a seconda dell’attività svolta dall’utente.

Auto Status, così è stata denominata l’ultima trovata di Menlo Park per Messenger. La funzionalità è stata introdotta nell’applicazione per dei i test interni ma non è sfuggita all’occhio indagatore dell’esperta di reverse engineering, Jane Manchun Wong.

Facebook Messenger is working to port Instagram Threads “Auto Status” feature pic.twitter.com/F0TZdnOSOz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 30, 2020

Facebook ha deciso di trasportare la funzione degli auto status da Instagram a Messenger. Questi status vengono auto generati da un algoritmo che è in grado di ipotizzare quale sia l’attività dell’utente basandosi sui dati della posizione, dell’accelerometro interno e della batteria del dispositivo.

Messenger non genererà una frase come status ma farà comparire, sotto l’immagine profilo dell’utente, un’emoji a seconda dell’attività svolta. L’applicazione di messaggistica visualizzerà una macchinina se l’accelerometro del dispositivo suggerisce che l’utente stia viaggiando in macchina. Oppure potrebbe far comparire l’emoji di una pizza o di un sushi se l’utente è geolocalizzato presso una pizzeria o un ristorante giapponese.

Lo status automatico potrà essere impostato come pubblico o, in alternativa, l’utente potrà decidere di renderlo visibile solamente a una ristretta cerchia di contatti.

Sebbene l’auto status da un lato possa sembrare un’idea accattivante per rendere più dinamica l’applicazione di Messenger, ci si interroga sul rispetto della privacy.

Per generare gli stati automatici Facebook dovrebbe raccogliere una massiva quantità di dati personali direttamente dai dispositivi degli utenti. Dati che in gran parte potrebbero essere utilizzati per profilare maggiormente gli utenti a fini commerciali e pubblicitari monitorandone le abitudini.

We're always exploring new features to improve your Messenger experience. This feature is still in early development and not externally testing. https://t.co/SAYE9BcFC7 — Alexandru Voica (@alexvoica) March 30, 2020

Come ha sottolineato Alexandru Voica, responsabile delle comunicazioni di Facebook,la funzionalità è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e sta iniziando a essere testata internamente all’azienda, di conseguenza non è ancora detto che Facebook decida renderla pubblica o che non chiarisca i dubbi relativi all’uso dei dati degli utenti.

Con molta probabilità l’azienda aspetterà la fine della crisi pandemica per testare la funzionalità su un pubblico più ampio, anche perché attualmente l’auto status di molti utenti mostrerebbe l’emoji di una casa. Solo allora Menlo Park potrà decidere il futuro della funzionalità.

