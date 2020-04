Dobbiamo seguire le regole e Salvini che fa? Propone condoni fiscali ed edilizi

1 April 2020 – 11:19

(Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images)Si aggira un’idea molto singolare della “ripresa” che ci attende quando l’emergenza sanitaria sarà contenuta e si inizieranno a contare i danni e a progettare il futuro prossimo. Quella di una ricostruzione senza regole. Da una parte condoni e pace fiscale, dall’altra abolizione dell’Anac, delle autorità anticorruzione, dei lacci e lacciuoli del codice degli appalti e delle sanzioni penali per la Pubblica amministrazione. Del secondo fronte si parla oggi, recuperando alcune idee d’altronde in circolazione da tempo per bocca di Franco Bernabè, Luca Cordero di Montezemolo e Sabino Cassese, anche sul Foglio. Del primo si è invece fatto portavoce, senza alcuna sorpresa visto il sempreverde fascino per questo genere di argomento elettorale nella patria degli abusi, Matteo Salvini.

Ieri al Senato l’ex ministro dell’Interno ha annunciato quanto, in queste ore, starebbe riferendo al presidente del Consiglio per preparare il decreto di aprile. Una “pax fiscale ed edilizia” che andrebbe a sommarsi e concatenarsi alla lunga serie di sanatorie e condoni che hanno distrutto il senso civico e la coesione di questo paese, mortificando le persone perbene e premiando i furbetti. Ultimo, quello deliberato dal governo gialloverde Conte I, appena l’anno scorso, senza dimenticare il disastro per Ischia. Forse, nell’emergenza assoluta che obbliga la politica a mettere più soldi dove servono davvero, c’è chi pensa di poter battere un po’ cassa cancellando anni di orrori, piccoli e grandi, sulla scorta del coronavirus.

Rispuntano così nelle parole di Salvini “la grondaia” e “i due metri di veranda”, nel solito tentativo di sminuire un eventuale simile provvedimento e di trasformare un mostro giuridico in un favore alle famiglie in difficoltà. Cancellando con un colpo di spugna i reati del passato: che è proprio quello che non dovrebbe accadere, emergenza o meno. Così c’è già chi si lecca i baffi, perché vede che dalla paralisi economica in cui siamo sprofondati un paese disponibile a tutto pur di ripartire: “Non stiamo proponendo condoni tombali ma chiediamo di smaltire gli arretrati, siamo in tempi di guerra e i cavilli vanno superati. Il 2020 sia l’anno della pace fiscale ed edilizia”.

Sono stati circa ottanta i condoni in Italia dal dopoguerra. Usati appunto per battere cassa, alimentare le clientele locali, violando i principi della carta costituzionale sull’uguaglianza dei cittadini, sulla difesa del paesaggio e su diversi altri aspetti della vita associata. Soprattutto, dando la convinzione – impossibile da estirpare perché confortata negli anni – che in fondo in Italia tutto, prima o dopo, si risolva senza troppi problemi. Che l’abbattimento di un’opera abusiva, per esempio, sia un’eventualità del tutto remota, così come le sanzioni e le denunce. Alimentando il vero mostro nazionale, quello dell’evasione fiscale e dell’economia sommersa che sta rendendo complicato rispondere all’epidemia, visto che i primi fronti lasciati sguarniti dai soldi che non incassiamo sono quelli dei servizi, sanità inclusa.

Che la mossa abbia un senso esclusivamente elettorale, è evidente. Non solo Salvini – che oggi plaude alle mosse dell’autocrate Orbán: “Buon lavoro all’amico Viktor” – non ne azzecca una dall’inizio dell’epidemia (ancora a fine febbraio urlava alle riaperture, poco prima che lo tsunami si abbattesse sul paese, come l’impietosa intervista a Piazzapulita della scorsa settimana ha testimoniato). Ma sta sfigurando sotto tutti i punti di vista nei confronti di un governo che pure non brilla per trasparenza, strategia ed efficacia ma che almeno sta tentando di gestire dignitosamente un quadro catastrofico.

Così, mentre gli italiani polemizzano sulla passeggiatina col proprio figlio a duecento metri da casa, mentre prosegue la caccia al runner, mentre per uscire di casa serve un pezzo di carta che nessuno controllerà mai – in una logica pienamente kafkiana – il messaggio che arriva dal leader dell’opposizione è il contrario esatto del rispetto delle regole che tanto ci occorre, in questi giorni: cancellare abusi e violazione delle regole con la scusa di far ripartire l’economia, avvalorando un legame che non ha per giunta alcun senso.

Se c’è qualcosa di più irresponsabile che fare brutta campagna elettorale in piena pandemia rispolverando i (neanche troppo) stomachevoli obbrobri che già tanti danni hanno fatto al paese, spiegatemelo. Perché a me non sembra.

