Da Baking Bread (invece che Breaking Bad) a The Symptoms (al posto di The Simpson): i poster delle serie in versione coronavirus

1 Aprile 2020 – 18:02

Monica, Rachel e gli altri protagonisti di Friends sarebbero in quarantena insieme, se la sitcom più amata degli anni ’90 fosse ambientata ai tempi dell’emergenza coronavirus, oppure si ritroverebbero perennemente in videochiamata su Skype? E Walter White di Breaking Bad, anziché cucinare cristalli di metanfetamina, diventerebbe forse uno spacciatore di lievito madre? Immaginare i poster delle serie tv più famose, qualora fossero prodotte in queste settimane, è il divertente gioco proposto da un creativo sloveno.

Jure Tovrljan, direttore creativo di Lubiana, aveva già fatto sorridere il web con i suoi Coronavirus Logos, ovvero i brand più noti riletti in chiave Covid-19. Ora rilancia con Coronavirus TV Series, progetto pubblicato su Behance (potete sfogliarlo nella gallery). “Fondamentalmente è come apparirebbero i poster di alcune dei miei titoli preferiti se fossero stati girati oggi”, racconta via mail a Wired. “Dato che la situazione sta peggiorando, volevo diffondere il messaggio in una lingua che la maggior parte delle persone capisce: l’intrattenimento. Consapevolezza sull’argomento da una parte e idee per qualcosa da fare a casa dall’altra. Credo che sia il minimo che io possa fare”.

Fonte: Wired