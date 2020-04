Coronavirus, i dubbi sullo studio inglese che indica in Italia 5,9 milioni di contagiati

1 April 2020 – 8:06

(foto: da-kuk via Getty Images)Ormai in tema di coronavirus diamo i numeri. Non solo quelli giornalieri della Protezione civile, con i nuovi positivi, i guariti e i deceduti, ma anche quelli dei potenziali contagiati, che come concordano gli epidemiologi, sono sicuramente di più di quelli effettivamente rilevati tramite i tamponi. Ma di quanto? Qualora possibile, un metodo per saperlo, non ora ma forse più in là, potrebbe essere la misura degli anticorpi specifici per il nuovo coronavirus in un campione statistico rappresentativo, come già spiegato. Nel frattempo, più di un gruppo di ricerca sta provando a fornire una stima. Fermo restando che la matematica ci è di grande aiuto in questa situazione, nessun modello e nessun campionamento statistico sarà in grado di ottenere stime che siano esattamente uguali a quelle reali.

Italia, 5,9 milioni di contagiati?

Oggi un nuovo studio dell’Imperial College di Londra (Icl) ha proposto uno di questi modelli stimando attraverso complessi calcoli matematici che i potenziali contagiati (le persone risultate positive, inclusi tutti gli asintomatici) potrebbero essere circa 5,9 milioni di persone, il 9,8% della popolazione. Lo studio è stato diffuso dall’Oms Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling, centro di supporto dell’Oms che ha sede all’Imperial College di Londra. Lo studio stima anche che con le misure restrittive messe in atto in 11 paesi europei si sono evitati ben 120mila decessi, di cui circa 38mila in Italia. Ma l’Istituto superiore di sanità – come anche alcuni fisici italiani che hanno commentato lo studio – non è d’accordo sul potenziale numero di contagiati. Ecco perché.

Cosa dice lo studio di Londra

Precisiamo che lo studio inglese, svolto da epidemiologi e matematici, è un’indagine statistica che intende fornire un’ipotesi su quanti potrebbero essere i contagiati. Analizzando l’andamento dell’epidemia in Italia e in altri paesi europei, gli scienziati hanno considerato come cambiava il tasso netto di riproduzione (il numero di persone che ogni malato può contagiare) anche sulla base delle potenti misure restrittive. Che nel nostro paese nelle date del 4 marzo (chiusura delle scuole), del 9 e dell’11 marzo (il lockdown completo). Sulla base di queste date e di queste restrizioni, ricercatori hanno stimato, applicando un modello matematico complesso, quanti potrebbero essere i positivi reali nel nostro paese (e in altre nazioni). La popolazione italiana colpita, anche con sintomi lievi o assenti, potrebbe andare dal 3,2% al 26%, anche se la stima più probabile, riportata nello studio, è del 9,8%. Percentuale, quest’ultima, che equivale a circa 5,9 milioni di persone positive – mentre se si prendesse la percentuale più bassa, del 3,2%, si parlerebbe di 1,9 milioni di persone.

Pareri discordanti

Il virologo Roberto Burioni, in prima linea durante tutta l’epidemia di Covid-19, ha rilanciato lo studio sul suo profilo Twitter. Tuttavia, non tutti sono d’accordo, almeno sul numero dei contagiati (sui decessi non ci sono commenti). Gianni Rezza, epidemiologo e responsabile del reparto di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), figura ufficiale dell’Iss, in primo piano durante tutta l’emergenza fin da gennaio 2020, non è d’accordo sulla valutazione dell’Imperial College di Londra. L’esperto ha commentato ad AdnKronos spiegando che ritiene “davvero improbabile” che circa il 10% della popolazione italiana abbia avuto o abbia il nuovo coronavirus. L’esperto sottolinea che i numeri attuali sono sicuramente sottostimati, ma probabilmente di un fattore 10. E moltiplicando i positivi accertati – che sono circa 70mila – per un fattore 10 si arriverebbe a 700mila e non a 6 milioni, come ipotizzato dai colleghi di Londra.

Inoltre, le stime inglesi riguardano tutto il territorio italiano e dunque si dovrebbe immaginare che, nonostante l’infezione abbia colpito principalmente il Nord del paese, ci siano stati moltissimi casi silenti anche nel resto della penisola. E anche questo è piuttosto improbabile, a detta di Rezza. Dunque, ferma restando la stima verso le abilità statistiche degli esperti dell’Icl, l’epidemiologo sottolinea che al momento non ci sono riscontri pratici di quanto ipotizzato.

Dello stesso avviso è anche il fisico italiano Peter W. Kruger, che hanno studiato il modello e le assunzioni dello studio inglese. Kruger motiva i dubbi in un post pubblico su Facebook, in cui spiega che 6 milioni di contagiati potrebbe essere una stima troppo alta.

Secondo lo scienziato, alcune delle ipotesi alla base dello studio non tengono conto di parametri che potrebbero cambiare i risultati. Per esempio, i ricercatori hanno considerato soltanto l’impatto delle misure a livello nazionale e non quelle antecedenti applicate alle singole province del nord più colpite, che poi sono anche le misure che avrebbero avuto, secondo lui, il maggior impatto nel ridurre il numero dei casi. E questo potrebbe aver influito sia sulla stima di come è cambiato il valore del tasso netto di riproduzione sia dunque sul numero dei potenziali contagiati.

The post Coronavirus, i dubbi sullo studio inglese che indica in Italia 5,9 milioni di contagiati appeared first on Wired.

Fonte: Wired