Ci sono buoni motivi per pensare che il coronavirus non farà bene all’ambiente

1 Aprile 2020 – 9:03

Un operatore ecologico impegnato a disinfettare il ponte dell’Accademia, a Venezia (foto: Stefano Mazzola/Awakening/Getty Images)Approfittando della nostra assenza, la natura si sta riprendendo pian piano i suoi spazi, ci diciamo in questi giorni. Dei cinghiali sono stati avvistati con i loro cuccioli tra le strade di Bergamo, mentre gli uomini della zona contano i propri morti; con il traffico nautico fermo, un gruppo di delfini si è riappropriato della darsena di Portoferraio; senza i turisti, le acque di Venezia non sono mai sembrate così trasparenti. Guardare al lato positivo della più grave pandemia dell’ultimo secolo in Occidente è comprensibile, ma stando ai dati in nostro possesso dovremmo andarci cauti con l’idea che l’emergenza coronavirus sarebbe una manna dal cielo per l’ambiente.

Certo, la credenza non si basa soltanto sulle evidenze aneddotiche di cui sopra: il collasso della mobilità e il congelamento parziale dell’economia in tutta Europa stanno generando conseguenze di breve termine importanti, per i luoghi che abitiamo. In questi giorni, l’Agenzia europea per l’ambiente (Eea) ha misurato gli effetti delle severe misure contenere l’infezione sulla qualità dell’aria, e i risultati sono inequivocabili: le concentrazioni di biossido di azoto (NO2), un inquinante emesso principalmente dal traffico su strada, è in calo drastico in molte città italiane ed europee, dal 24 per cento al 56 per cento su base settimanale tra il 2019 e il 2020.

In Cina l’abbassamento dei livelli di inquinamento dell’aria nella provincia di Hubei, pesantemente colpita dal Covid-19, e in tutta la Cina si tradurrà probabilmente in una riduzione di diossido di carbonio (CO2) a livello in globale per tutto il 2020, indipendentemente da quanto veloce sarà la ripresa. Il crollo dei viaggi in aereo contribuirà, secondo uno studio apparso sul Washington Post, alla più importante riduzione delle emissione di gas serra nell’ultimo secolo. Questo vuol dire che svariate migliaia di persone dalla salute precaria saranno risparmiate dallo smog in tutto il mondo.

La correlazione tra coronavirus e inquinamento al momento è oggetto di discussione tra biologi e medici dell’ambiente. Tra i fattori che spiegano il maggior numero di casi in Lombardia ci sono, tra le altre, anche la densità della popolazione, o il fatto che in questa regione ci sono più scambi commerciali e movimenti delle persone. Ma un ruolo determinante, secondo alcuni esperti, è svolto dal fatto che proprio nella Pianura padana si registrano i massimi livelli di inquinamento in Italia. L’esposizione alle particelle sottili può aver reso la popolazione che vi risiede più prona a patologie del sistema cardio-respiratorio, e dunque più fragile una volta colpita dal virus. Le persone morte prematuramente per inquinamento dell’aria sono state stimate in 70mila unità ogni anno nella Penisola, e tra i 7 e gli 8 milioni nel mondo.

Eppure, guardando oltre il breve periodo, queste che sembrano buone notizie per il clima e la salute delle persone appaiono sotto una luce diversa. Come scrive Glen Peters, del Center for International Climate and Environment Research, le crisi economiche sono stati gli unici momenti della storia recente in cui la crescita costante delle emissioni si è interrotta: lo shock del petrolio del ’73, la fine dell’Unione Sovietica, la crisi finanziaria del 2008 sono solo alcuni esempi. Il problema è che il calo è sempre stato di breve durata: la concentrazione di CO2 nell’aria tende a restare elevata per diversi mesi dopo la diminuzione dell’inquinamento umano. E, quel che è peggio, quando l’economia riparte questo porta solitamente a un aumento delle emissioni ancora più veloce che negli anni precedenti alla crisi.

Questo succede perché, durante le crisi gli incentivi a investire nel progresso tecnologico e nella diffusione di fonti di energia meno inquinanti diminuiscono, o si interrompono del tutto. L‘intensità di emissione – cioè la quantità di gas serra emessa per ogni unità di ricchezza prodotta –in questo modo aumenta e gli effetti positivi dovuti al calo delle emissioni vengono scavalcati dal calo dei progetti ambientali nelle fasi successive: sommersa dai propri debiti pubblici, l’Unione europea potrebbe sospendere molti progetti green nei quali si era impegnata di recente; la Cina potrebbe rilanciare la costruzione di centrali a carbone; gli Stati Uniti di Trump, già contrari agli Accordi di Parigi sul clima, potrebbero trovare nuovi alleati nella guerra al climattivismo.

Gli effetti del Covid-19 sul clima si possono misurare anche dal danno subito in alcuni settori che avrebbero dovuto limitare la dipendenze delle nazioni avanzate dal petrolio: le prospettive di vendita delle auto elettriche si sono fatte improvvisamente fosche, per due motivi: la produzione di batterie specifiche in Cina potrebbe subire un rallentamento, e perché il prezzo del greggio è calato così tanto in queste settimane da rendere gli electric vehicle molto meno competitivi dell’anno scorso. Per quanto riguarda l’energia solare, invece, secondo una ricerca la domanda globale per il 2020 dovrebbe crollare del 16 per cento: è il primo calo negli ultimi tre decenni.

C’è poi la questione, enorme, delle catene integrate di approvvigionamento globali, messe palesemente in crisi dal coronavirus. In un sistema capitalista sempre più dipendente dalla logica del just in time, nella quale un prodotto non venduto per qualche giorno era considerato un fallimento di mercato, molti governi si sono ritrovati con l’umiliazione di non riuscire a produrre medicinali, respiratori o mascherine sufficienti ad affrontare la crisi pur disponendo di sistemi economici iper-sviluppati. Diversi commentatori, da Jeremy Rifkin a Romano Prodi si sono già affrettati a sancire la morte della globalizzazione così come l’abbiamo conosciuta finora, e ad anticipare la rinascita di supply chain su base regionale.

Tuttavia, l’autonomia energetica o industriale comporta un costo notevole. Dal punto di vista ideologico, per convincere gli elettori a ristrutturare il panorama industriale del proprio paese i leader politici potrebbero adoperare argomenti nazionalisti, i quali tradizionalmente non includono tra le loro priorità il cambiamento climatico o l’investimento in tecnologie pulite. Per di più, già in questi giorni si può vedere come i programmi di bail-out delle banche centrali includano spesso anche sussidi ai settori più inquinanti, come le compagnie aree o quelle petrolifere degli Stati Uniti, premiate con un generoso assegno da parte della Federal Reserve americana.

Sempre a causa del coronavirus, inoltre, molti colossi industriali potrebbero chiedere una deroga alle norme sulla protezione dell’ambiente. Proprio in questi giorni, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (Epa) ha deciso che durante la pandemia le società non dovranno rispettare gli standard ai quali sono solitamente sottoposte. L’esenzione dovrebbe essere temporanea, ma l’Epa non ha ancora fissato o indicato una possibile data finale. La decisione consentirà così alle aziende statunitensi di aggirare le leggi ora in vigore senza temere sanzioni.

Forse i benefici più durevoli della crisi sanitaria in corso potrebbero manifestarsi sotto forma di cambiamenti politici e riforme strutturali, se le popolazioni faranno sì che il cambiamento andrà in quella direzione. Se il lavoro da remoto diventasse un’abitudine più diffusa, le emissioni potrebbero restare entro limiti accettabili; il medesimo risultato si potrebbe ottenere da un accorciamento di lungo termine delle supply chain globali. L’autosufficienza economica di alcune nazioni, inoltre, potrebbe favorire l’investimento in rinnovabili rispetto al combustibile fossile (anche se questo potrebbe dire ritorno del nucleare). Quel che sembra evidente è che la decrescita brusca e disordinata dell’attività economica non sembra la soluzione migliore per aiutare il clima.

I collegamenti tra il Covid-19, l’uso delle risorse energetiche e i problemi climatici sono così complessi che dobbiamo guardare a un insieme spesso contraddittorio di implicazioni. La distruzione di interi ecosistemi, il commercio illegale di alcune specie animali, l’alternarsi di brutale modernizzazione e tradizioni ancestrali sono fenomeni che hanno favorito, specialmente in Cina, lo svilupparsi di nuovi agenti patogeni. Mentre l’Occidente farebbe bene a continuare la sua opera di autocritica, è forse nei paesi in via di rapido sviluppo che la pandemia potrebbe portare a un ripensamento più traumatico di un intero modello di sviluppo.

