Cerchi lavoro nel digitale? Le offerte di aprile: ci sono anche Iliad e Satispay

1 Aprile 2020 – 9:03

Lavoro in ufficio Foto di Free-Photos da PixabayL’Italia è penultima nell’Unione europea per tasso di occupazione nella fascia di età 20-64 anni, con una percentuale del 52,3%, mentre la media in Ue è del 72,2%. Il Paese è ben lontano dai tassi della Svezia che guida la classifica con l’81,1%, stando al report Occupazione 2020 di Openpolis che sottolinea anche la posizione dei giovani: appena il 42,7% di quelli fra 20 e 29 anni ha un lavoro. Non mancano tuttavia le offerte di posti e formazione per potersi inserire nel mercato del lavoro digitale e Ict, anche in questo periodo in cui l’economia, a causa del lockdown collegato al coronavirus, ha spento i motori, Eccone alcune per il mese di aprile.

Deltatre

Oltre un milione di giorni in video nel 2018, miliardi di consumatori raggiunti ogni anno: Deltatre fornisce servizi tecnologici nell’ambito sport e intrattenimento per un roster di clienti come Premier League, Nfl, Uefa, Fifa, Dazn, Eurosport, Sony e centinaia di compagnie in giro per il mondo.

Backend developer (Torino), sarà coinvolto in progetti di sviluppo di software complessi nell’ambito sportivo, per realizzare soluzioni back end.

Technical leader, responsabile di tutte le discipline ingegneristiche e tecniche del progetto, dovrà programmare tutte le attività tecniche, assicurando il corretto svolgimento delle attività d’impresa incluso il lancio del sito, strumenti online e applicazioni e servizi web per supportare le opereazioni dei clienti. Richiesta esperienza provata nel ruolo.

Test engineer, per l’Agile team, direttamente coinvolto nello sviluppo e l’esecuzione di test automatici per assicurare la qualità del prodotto grazie a script realizzati con strumenti open source, verificando i bug. Richiesta esperienza con siti ad alto traffico, security testing, Javascript e cloud.

Cloud engineer, si occuperà delle operazioni digitali ospitate su Microsoft Azure, Google cloud platform e Alibaba cloud. Sarà responsabile del design dell’infrastruttura di cloud e come parte del team in aiuto agli sviluppatori si occuperà della continua integrazione, sviluppo e monitoraggio del codice.

Digital product Ui designer, dovrà contribuire all’ideazione di nuove feature per mobile, tablet e web, proporre design sotto la guida della senior leadership, mantenere annotazioni e documenti Ui di alta qualità. Consegnare i visual in tempo e in budget, collaborare con gli altri team di progetto, condurre ricerche di mercato.

Dompé

Focalizzata sullo sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative per malattie rare, spesso orfane di cura, Dompé è una delle principali aziende biofarmaceutiche in Italia. Per la sede di Milano cerca un Digital innovation specialist che gestirà progetti critici e complessi cross-funzionali di digital health, studiando il potenziale offerto dalle nuove tecnologie digitali nel settore farmaceutico.

La figura dovrà esplorare il potenziale di terapie digitali, mobile health, health information technology, dispositivi medicali, sensori indossabili, cura personalizzata e telemedicina. È richiesta esperienza nel project management di progetti digital, passione di tendenze e opportunità di innovazione, approccio imprenditoriale e orientato ai risultati. Inoltre, l’esperienza pregressa nel settore farmaceutico o life science costituisce titolo preferenziale.

Dompé cerca altresì uno specialista di regulatory affairs, un project manager pharma, un safety physician per il dipartimento ricerca e sviluppo, un corporate demand manager, un controller con cinese fluente, un ricercatore di tecnologie farmaceutiche (per la sede de L’Aquila) e offre uno stage di sei mesi nel team procurement, per neolaureato in ingegneria o economia. Altre le posizioni aperte anche all’estero dalla compagnia farmaceutica.

Enisa

Dare forma a un futuro di cybersecurity per l’Europa, raggiungendo un livello comune nell’Unione, supportando attivamente gli Stati membri, le istituzioni, l’industria, l’accademia e i cittadini. È lo scopo dell’Agenzia europea per la cybersecurity, che ha pubblicato una call di interesse per esperti dagli specialisti in materia a background in economia, legge, amministrazione o comunicazione. La descrizione dei profili ricercati, informazioni dettagliate sulla procedura di selezione e su come candidarsi, sono disponibili sulla pagina Enisa,il bando scade il 24 aprile.

Iliad

Gestire le community social e digital, compilare la reportistica social e monitorare la presenza del brand online: questi i principali compiti del Community specialist che Iliad sta cercando per la sede di Milano. Il profilo ideale ha una laurea triennale in materie umanistiche, esperienza di almeno un anno nella gestione di profili social di brand, conoscenza delle tendenze social, degli Rtm e delle dinamiche di social media marketing. Richiesta dimistichezza con l’uso di piattaforme di web listening e analisi social, Ms Excel, Power point e inglese fluente.

TechEdge

Gruppo fondato nel 2004, TechEdge è una realtà milanese che fornisce soluzioni It per il business a livello internazionale. Per le sedi italiane è alla ricerca di tre figure, anche con possibilità di smartworking, esperienze di addestramento continuo e assicurazione salute.

Informatica Power center consultant senior (Milano), con conoscenza di Informatica Suite. Dovrà sviluppare soluzioni di magazzino dati e master data management, integrando varie fonti in un modello di dati di impresa. Sono richiesti 2-4 anni di esperienza come data architect. Possibilità di smartworking.

Sap Process orchestration senior consultant (Milano), per l’Integration team basato a Milano e Roma. A livello generale è richiesta esperienza di oltre cinque anni nel design, sviluppo e configurazione di componenti Sap, integrazione interfacce di prodotti Sap con applicazioni di terze parti.

Sap S4Hana/Abap developer, uffici di Milano, Roma, Torino e Padova. Dovrà progettare soluzioni innovative e aggiornate sulle ultime tecnologie Sap. Come membro di un team di ingegneri Sap software dovrà definire le necessità con i gruppi Business e IT per trovare le soluzioni. Questo implica programmazione Abap, design, test e debugging per cui è richiesta esperienza da 2 a 10 anni.

Satispay

Pagare gli acquisti in negozio o passare il denaro agli amici con un semplice tocco sullo smartphone: la startup fintech Satispay cerca una quindicina di figure a cominciare da un Cloud software engineer per la sede di Milano, con esperienza in servizi Aws basic, architettura di microservizi, abilità in Linux, Bash & Python, topologie di rete e comuni protocolli e servizi. La risorsa dovrà migliorare l’infrastruttura cloud, disegnando, costruendo e mantenendo un’architettura scalabile e affidabile. Dovrà confrontarsi con gli ingegneri di software per implementare le nuove feature di Satispay, e sarà responsabile di monitorare le architetture di sicurezza e compliance It dell’infrastruttura cloud di Satispay.

Di seguito le altre figure ricercate. In alcuni di questi casi lo stipendio sarà basato sull’esperienza, fra 25mila e 35mila lordi per junior, fra 35mila e 55mila per senior, con adeguamenti in base ai risultati dopo sei mesi.

Back end developer, come ingegnere di software dovrà disegnare, sviluppare e implementare sistemi pronti a crescere insieme alle attività di Satispay, mantenendo la migliore qualità, senza timore di sperimentare in Java, e appassionato di strumenti DevOps.

Analista business, lavorerà sui progetti di crescita di Satispay, traducendo e producendo analisi profonde a partire dai dati del team BI, volte a indirizzare decisioni strategiche. Dovrà anche ricostruire i casi di studio, di successo e modelli, ricercare le migliori pratiche e comprendere trend e tendenze.

Sviluppatore Front end, per sviluppare feature di alta qualità sul sito e sulle console interne della compagnia, all’interno del team It con ingegneri backend, sviluppatori mobile e designer Ux/Ui. La figura dovrà essere in grado di lavorare con TypeScript, React, Node.js, GraphQL, Gatsby e tutta l’infrastruttura che si appoggia su Aws.

Specialista dei processi di pagamento, che dovrà monitorare i processi di pagamento bancari, con una meticolosa supervisione dei processi operativi e database interno, creare report e analizzare gli alert. Dovrà inoltre prevenire, valutare e mitigare i rischi, analizzare i problemi passati e risolvere le difficoltà di processo. Indirizzare i miglioramenti, trasformando le necessità in progetti.

Sviluppatore Windows, con esperienza nel lavoro su Rest Api e servizi web e passione per lo sviluppo di app Windows usando .net e tecnologie che permettono di eseguire l’app da Xp Sp3 al sistema operativo W10. Dovrà sviluppare le nuove feature per le app business di Satispay, collaborando con il designer Ux e il proprietario del prodotto.

Sviluppatore Android, appassionato di app native Android e di sviluppo con Java, Kotlin, Android Sdk, Android Studio and Gradle. Richiesta esperienza con Rest Api e web service, tanto quanto avere un account attivo su Github.

Fra le altre figure professionali Satispay ricerca uno specialista Finance e accounting, un customer care lingua tedesca, un assistente esecutivo, un junior account, un junior business developer.

In stage (sei mesi, pagati), sono aperte le posizioni per una posizione di customer care, data entry e customer due diligence, un It support.

WeWork

La rete americana di coworking, spazi di lavoro per startup, imprenditori e professionisti cerca due risorse su Milano, dove ha già aperto quattro sedi e ne prevede altre due in arrivo (via Meravigli e piazza San Fedele).

Community Manager, dovrà assicurarsi che la struttura si interamente operativa e che i processi si svolgano correttamente, condurre la crescita e la promozione dei servizi forniti da WeWork, mantenere gli standard della compagnia, mantenere un ambiente collaborativo con eventi e presentazioni, mantenere il 100% di posti occupati, raggiungendo gli obiettivi di vendita e gestendo gli abbandoni, gestire i Kpi di struttura. Potrà inoltre favorire i servizi di WeWork o dei membri che possano aiutare altri membri della community a raggiungere i loro obiettivi di business.

Community Lead, con focus primario sarà sull’operatività, minore su vendite e ospitalità, aiutando i membri della comunità nella loro vita lavorativa. In pratica, dovrà mantenere un’eccellenza operazionale in linea con gli obiettivi mensili e settimanali di struttura, con il supporto di una piattaforma di apprendimento. Dovrà assicurarsi un livello di pulizia e di dispensa senza compromessi, ogni giorno allo standard più alto, gestendo gli ordini e i report di spesa, supportare il community manager nelle decisioni strategiche operative e finanziarie. Richiesta laurea e oltre due anni di esperienza in settori simili come alberghiero o commercio.

Elis – Dxc Technology

Un percorso di formazione e inserimento in ambito Artificial intelligence e Big data, per giovani provenienti di diverse facoltà tecnico-scientifiche, che offrirà un contratto a tempo indeterminato in Dxc Technology per 15 neolaureati selezionati. L’Academy sull’Intelligenza dei Dati prenderà il via a maggio, organizzato dall’azienda di servizi It in collaborazione con Elis, occasione per iniziare una carriera professionale nel settore della digital trasformation e della consulenza informatica.

Il percorso “full digital” prevede un mese di formazione a cura di Elis e poi l’inserimento in Dxc a Milano e a Roma con contratto a tempo indeterminato. Il programma didattico si concentrerà sul consolidamento delle competenze digitali (intelligenza artificiale e big data). Per partecipare è richiesta un’età massima di 26 anni, un buon livello di inglese (B2) e la laurea magistrale in una disciplina tecnico-scientifica.

Everis

Fornire a ragazze con formazione in materie umanistiche gli strumenti necessari per entrare in un mercato del lavoro in costante crescita nel settore tecnico scientifico. È l’obiettivo della Stem Academy di Everis, pensata per ridurre il gender gap nel mondo Ict, con un corso che secondo i programmi comunicati da everis si terrà dal 7 maggio al 12 giugno per un totale di 200 ore, nella sede di everis a Milano (via Costanza Arconati, 1). Il corso avrà un focus molto pratico, con esercitazioni prevalentemente sul mondo Sql e una parte di coaching. Per inviare le candidature, già aperte, basterà inviare una propria presentazione nella modalità espressiva preferita (video, lettera, slides, fumetto, audio…), entro il 10/04/2020, a: stem.academy@umana.it. Il corso, realizzato in collaborazione con Umana, permetterà ai profili selezionati di essere formati per avere la possibilità di iniziare a lavorare subito in everis Italia.

Everis fa parte del gruppo Ntt Data e offre soluzioni di business, strategia, sviluppo, manutenzione tecnologica delle applicazioni e outsourcing nei settori bancario, assicurativo, industriale, delle utilities, delle telecomunicazioni, della pubblica amministrazione e della sanità.

Prima assicurazioni

Prima Assicurazioni, tech company che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni, apre una nuova sede a Roma e avvia la nuova ricerca di talenti. Si cercano 20 liquidatori: liquidatori Card, liquidatori Rca e antifrode Rca con esperienza pregressa di almeno 4 anni in ambito assicurativo nell’area Claims Management, ottime capacità analitiche, di problem solving e negoziali oltre spiccata propensione e lavorare in un team cross-funzionale e reattività e propensione al cambiamento.

E poi 80 sviluppatori:

Senior Software Engineer/Tech Lead, figure che coordinano i team di sviluppo, garantendo la massima qualità ed efficienza, grazie alle loro competenze trasversali sia lato business sia nella programmazione. Sono persone estremamente senior nella scrittura del codice, con conoscenze approfondite di più linguaggi (Rust, Elixir, Elm, Php etc.), nonché solide competenze su database (relazionali e non) e per quanto riguarda lo sviluppo cloud native.

Backend Developer, sviluppatori con ampia competenza nella programmazione web e funzionale; conoscono almeno uno dei linguaggi utilizzati, quali Rust, Elixir, Elm, Php. Sono estremamente curiosi ed in continua formazione con le nuove tecnologie del mercato.

Frontend Developer: sviluppatori con ottima conoscenza di Html, Css e relativi preprocessori, Javascript e relativi framework (React, Angular) e dei task runner (Gulp, Webpack), conoscenza degli inspector web. Sono appassionati e desiderosi di mettersi in gioco confrontandosi proattivamente con un dominio complesso, in continua evoluzione.

The post Cerchi lavoro nel digitale? Le offerte di aprile: ci sono anche Iliad e Satispay appeared first on Wired.

Fonte: Wired