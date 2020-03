La casa di carta, un video per ripassare la terza parte

31 March 2020 – 11:20

L’attesa è quasi finita: il prossimo 3 aprile su Netflix sbarca la quarta parte de La casa di carta, uno dei successi internazionali più eclatanti della piattaforma di streaming. La produzione spagnola torna con otto nuovi episodi e la promessa di intrighi e adrenalina è ancora alta. Ma poiché entrare nei complessi piani ideati dal Professore non è sempre semplice, ecco un video che riassume gli avvenimenti salienti della terza parte diffusa l’estate scorsa. Tutto ebbe inizio qualche tempo dopo il successo del primo colpo della banda, che era riuscita a uscire dalla Zecca di stato spagnola con un consistente malloppo: tutti i membri si erano sparpagliati in giro per il mondo, ma qualcosa ovviamente doveva andare storto.

Come si vede nel riassunto, infatti, Rio viene catturato dall’Interpol dopo essere stato abbandonato su un’isola tropicale da Tokyo, con la quale viveva un sogno d’amore presto infranto. La banda quindi si riunisce per tentare di salvare il compagno e decide di tentare un colpo ancora più ambizioso, recuperando un vecchio progetto del defunto Berlino, per costringere il governo spagnolo a trattare: entrare nel caveau a tenuta stagna della Banca di stato di Madrid. La missione ovviamente incontrerà diverse complicazioni, visto che anche gli equilibri all’interno del gruppo verrano messi a dura prova: Palermo, la new entry, perde un occhio e gli subentra alla guida Tokyo, la quale viene in qualche modo turbata dal ritorno di Rio; all’interno della banca a dare filo da torcere a tutti c’è il capo della sicurezza Gandia, mentre la spietata ispettrice di polizia Sierra sfrutta il figlio di Nairobi per attirarla a una finestra: la terza parte si conclude proprio con quest’ultima in fin di vista dopo che le hanno sparato.

Nel frattempo anche fuori dall’edificio le cose si mettono male per i protagonisti della vicenda: il Professore viene individuato e braccato in un bosco, mentre l’amata Lisbona (l’ex poliziotta Raquel) viene individuata e, apparentemente, uccisa. Sappiamo già dal trailer della quarta parte che le cose non stanno esattamente così, ma la banda de La casa di carta dovrà rischiare il tutto e per tutto per riuscire a portare a compimento il piano e riuscire a sopravvivere. Nuovi infiltrati e nuove svolte renderanno il compito ancora più difficile.

