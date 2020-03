Il trailer della serie tratta da Persone normali di Sally Rooney

31 March 2020 – 18:00

Dopo aver conquistato l’interesse dei lettori di mezzo mondo e aver scalato le classifiche dei bestseller nonché il gradimento dei critici, la giovanissima scrittrice irlandese Sally Rooney è pronta ad accaparrarsi un discreto seguito anche fra il pubblico televisivo. È stato, infatti, annunciato che nelle prossime settimane farà il suo debutto l’adattamento seriale tratto dalla sua seconda fatica, Persone normali, romanzo che, come quello d’esordio Parlarne tra amici, è edito in Italia da Einaudi. La serie sarà una produzione dell’irlandese Element Pictures, commissionata in contemporanea dalla Bbc e dalla piattaforma di streaming americana Hulu, e il primo trailer è stato diffuso proprio in queste ore.

La storia ruota attorno a due giovani di una piccola cittadina nell’ovest dell’Irlanda, Marianne (Daisy Edgar-Jones) e Connell (Paul Mescal), seguiti dalle scuole superiori fino agli anni dell’università al Trinity College. Diversissimi fra loro in mille modi, condividono un’intimità complessa, fatta di conversazioni e confidenze, di approcci e complicità fisica e spirituale, eppure il loro rapporto è celato al resto del mondo e costantemente messo in dubbio (e in pericolo) dai fatti esterni. La continua fuga da loro stessi e dal loro rapporto andrà incontro a un epilogo di struggente maturità.

Rooney è stata coinvolta direttamente nella sceneggiatura, scritta assieme agli autori Alice Birch e Mark O’Rowe, e funge qui anche da produttrice esecutiva. I 12 episodi dell’adattamento di Persone normali saranno pubblicati tutti insieme il 26 aprile sul canale digitale britannico Bbc Three, per poi sbarcare negli Usa su Hulu il 29 aprile. Ancora non è chiaro, invece, chi in Italia potrebbe acquisire i diritti di distribuzione.

