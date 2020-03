Il set Lego di Fast and Furious con l’auto di Dominic Toretto

31 March 2020 – 11:56

Il legame tra la Lego e il mondo dei motori è ormai diventato indissolubile. L’ultimo set presentato dall’azienda specializzata in mattoncini riguarda una famosa pellicola cinematografica che ha fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati di motori: Fast & Furious. E, nello specifico, l’auto protagonista del set Lego Technic è la Dodge Charger R/T degli anni ’70 guidata da Dominic Toretto, protagonista della serie interpretato da Vin Diesel.

La replica dell’iconica muscle car è pre-ordinabile nello store della Lego a un prezzo di 99 dollari e sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 27 aprile. Sono 1077 i pezzi da assemblare per ottenere una miniatura dell’iconica vettura.

I ricchi dettagli dell’alterego in mattoncini della muscolosa americana, frutto della collaborazione con il team della Universal Studios, prevedono chicche come il cofano apribile che rivela il celebre propulsore V8, i pistoni mobili, le sospensioni a quadrilatero e il sistema di sterzo funzionante.

Sono addirittura presenti anche le bombole di NOS (protossido d’azoto) nel bagagliaio, usate nella serie cinematografica da Toretto per seminare gli avversari.

Un’altra chicca presente è il cavalletto, utile per sollevare l’auto e renderla perfettamente stabile per una eventuale esposizione. Le dimensioni della Dodge Charger R/T della Lego, che è stata riprodotta in scala 1:13, sono le seguenti: lunghezza 39cm, larghezza 16 cm, altezza 11 cm.

The post Il set Lego di Fast and Furious con l’auto di Dominic Toretto appeared first on Wired.

Fonte: Wired