È in arrivo una valanga di giochi di Super Mario

31 March 2020 – 11:21

(Foto: Nintendo)La forza della nostalgia e della storia: i milioni di possessori di Nintendo Switch potrebbero presto godere di una serie di deliziosi ritorni di grandi classici con protagonista Super Mario. Si parla infatti di un Super Mario 3D World Deluxe, una versione rinnovata di Paper Mario e una serie di remaster di giochi che hanno scritto la storia della società nipponica come Mario Galaxy, Mario 64 e Mario Sunshine.

Certo mancano conferme ufficiali, ma diverse affidabili fonti del segmento videoludico si allineano in questa direzione come confermato da portali come Gematsu, ma anche Eurogamer e da Jason Schreier di Kotaku (vedi tweet sotto). Insomma, qualcosa sta davvero bollendo in pentola e l’idraulico italoamericano più famoso del mondo potrebbe essere ancora una volta protagonista anche nel 2020.

Si tratterebbe peraltro di un’operazione nostalgia in perfetta linea con la moda degli ultimi anni, venendo incontro al feedback più che positivo di tantissimi giocatori che vorrebbero riprendere giochi del passato su console moderne oppure riscoprirli come inediti, se mai provati prima.

Cannot wait to replay Super Mario Galaxy on my Switch https://t.co/7MlvTYfz8g — Jason Schreier (@jasonschreier) March 30, 2020

Tutti i titoli avrebbero senso e spazio su Nintendo Switch, la console ibrida di ultima generazione. Spazio così a un Super Mario 3D World in versione Deluxe con alcuni ampliamenti rispetto all’edizione vista su Nintendo Wii U e versioni remaster di titoli iconici del passato come Super Mario Galaxy e Super Mario 64 assieme a una rivisitazione di Paper Mario con più contenuti e cambiamenti a livello grafico.

Non è chiaro quando questi titoli usciranno ufficialmente, perché sulla carta l’appuntamento era quello dell’E3 2020 di Los Angeles, poi cancellato. Non ci sarà una presentazione fisica, ma più che probabile che il lancio sarà online, peraltro come evento collaterale di una certa importanza del 35esimo anniversario della serie.



The post È in arrivo una valanga di giochi di Super Mario appeared first on Wired.

Fonte: Wired