Condé Nast Social Talent Agency lancia una raccolta fondi per ospedali e anziani

31 Marzo 2020 – 9:13

In questa situazione di emergenza sanitaria, anche Condé Nast Social Talent Agency (Cnsta) – agenzia dedicata al social media talent management che a oggi include 30 talent – vuole dare il suo contributo attraverso l’organizzazione di una raccolta fondi a favore di Cesvi (cesvi.org): una delle organizzazioni sanitarie in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Fondata a Bergamo nel 1985, l’organizzazione lavora da 35 anni in tutto il mondo per fronteggiare le più gravi emergenze umanitarie e per realizzare progetti concreti di lotta alla povertà e di sviluppo sostenibile.

Una raccolta fondi, promossa anche dai talent di Cnsta a favore della terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei più colpiti in questo momento, per sostenere l’acquisto di respiratori, ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, camici impermeabili rinforzati o guanti in nitrile, ma anche a favore della popolazione anziana di Milano e Bergamo, supportando Cesvi nella consegna a domicilio dei pasti, della spesa, delle mascherine o dei medicinali agli over 65.

Le donazioni dirette della campagna #CNSTAinsiemeper possono essere effettuate sul sito cesvi.org/cnstainsiemeper-cesvi.

