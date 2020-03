Chi sono i 74 esperti di big data chiamati dal governo nell’emergenza coronavirus

31 Marzo 2020 – 18:12

Contact tracing (foto: Orbon Alija via Getty Images)Dopo giorni di attesa e speculazioni, arrivano i 74 nomi del gruppo per l’analisi dei dati che affiancherà il governo italiano nell’emergenza coronavirus. A rendere nota la lista degli esperti è l’ufficio del ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, mentre il decreto di nomina, ormai firmato, a quanto apprende Wired, è pronto per la pubblicazione.

Due i compiti della commissione. Da un lato, individuare tecnologie utili per contenere l’epidemia da Sars-Cov-2. A cominciare dagli 823 progetti, tra 504 proposte di tecnologie per la telemedicina e 319 di app e software per il monitoraggio del contagio del coronavirus, arrivati al ministero con il bando celere “Innova per l’Italia”. Dall’altro raccogliere informazioni, analizzare i grandi flussi di dati ed elaborare strategie di supporto alle decisioni di Palazzo Chigi, dall’economia alla salute.

Pisano ha da tempo spiegato che uno degli obiettivi del suo ministero è suffragare le decisioni del governo con l’uso dei big data. E l’emergenza Covid-19 sarà il primo banco di prova di questo sistema a geometria variabile, che entra in funzione ormai a più di un mese dal primo caso di contagio in Italia. Le risposte dovranno quindi essere celeri, senza tuttavia derogare alla tutela della privacy, il diritto più delicato sul piatto della bilancia. Della squadra di esperti fanno parte dirigenti e risorse dello stesso ministero dell’Innovazione, di quelli del Tesoro e della Salute, ma anche manager delle partecipate pubbliche; docenti universitari di diritto, informatica, economia; componenti dell’Istituto superiore di sanità; epidemiologi, medici e startupper.

1. Al timone

A guidare il gruppo, diviso in otto sottosezioni, sono il responsabile tecnologia del ministero dell’Innovazione, Paolo De Rosa, il rappresentante italiano presso l’Organizzazione mondiale della sanità Walter Ricciardi, e la dottoressa Fidelia Cascini, che fa parte della Fondazione Italia in salute. Gli esperti sono stati suddivisi in otto team tematici, ciascuno chiamato a elaborare risposte su uno spicchio del problema. Alle attività del gruppo possono essere invitati a partecipare soggetti pubblici o privati al fine di acquisire informazioni, pareri o proposte.

2. Dati e infrastrutture

La seconda squadra è quella incaricata della raccolta dei dati e dell’individuazione delle infrastrutture tecnologiche. Questa è composta da Maria Claudia Bodino e Roberto Polli, già membri del Team per la trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei Ministri e Giorgia Lodi, assistente di ricerca al Cnr. Seguono Serena Battilomo e Stefania Garassino del ministero della Salute e una rappresentanza della Protezione Civile, composta da Stefano Calabrese, Umberto Rosini e Pierluigi Cara. Fabio Pammolli del Politecnico di Milano e Armando Cirillo, consulente del ministro della salute, chiudono il gruppo insieme a Giovanni Baglio, medico epidemiologo e primo ricercatore presso il Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità.

3. Impatto economico

L’analisi economica dell’emergenza e l’impatto della medesima saranno al centro dei lavori del terzo gruppo, del quale fanno parte Andrea Roventini, Giovanni Dosi e Giorgio Fagiolo della Scuola Superiore di Sant’Anna, Alessandro Santoro, prorettore Università di Milano Bicocca e Alessandro Caiani dell’Università di Pavia. Dall’Osservatorio Francese delle Congiunture Economiche (Ofce) dell’Università Sciences Po di Parigi partecipa invece Mauro Napoletano, insieme a Mario Martina, Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia. Completano la squadra Leonardo Ghezzi e Renato Paniccià dell’Istituto regionale programmazione economica della Toscana e Massimiliano Gambardella, dirigente con incarico di consulenza, studio e ricerca al ministero dell’Economia e delle finanze.

4. Flussi di dati

Il quarto gruppo individuato si occuperà dell’impatto socio-economico delle misure al vaglio di “web data” (così nel documento), dunque probabilmente dei processi di analisi di flussi di informazioni aggregate. In questo rientra Walter Quattrociocchi, dell’università Ca’ Foscari di Venezia e Stefano Denicolai, docente dell’università di Pavia e a capo, a quanto risulta a Wired, dell’unità di ricerca che ha ottenuto i dati aggregati da Facebook; Andrea Lacalamita, fondatore di Homepal, agenzia immobiliare online.

5. La telemedicina

Alla teleassistenza, che riguarda le tecnologie di medicina da remoto, lavorano Anna Ceccarelli e Francesco Gabbrielli dell’Istituto superiore di sanità; Valeria Proietti, che fa analisi statistica; Mariangela Contenti, esperta di tecnologie digitali in sanità; Paolo Traverso, a capo del centro studi Ict della Fondazione Bruno Kessler; Rosanna Mariniello, dirigente del ministero della Salute; Luciana Patrizi, del ministero delle Finanze; Carla Ramella, responsabile della sezione dogane, monopoli, sanità e interni di Sogei, società generale di informatica pubblica controllata al 100% dal Tesoro; Antonietta Cavallo della Ragioneria generale dello Stato; William Frascarelli, direttore innovazione di Consip, la società degli acquisti pubblici.

6. Tecnologie per l’emergenza

Il sesto team dovrà individuare tecnologie per il governo dell’emergenza. Il compito è affidato a Ciro Cattuto, dell’università di Torino; Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente dell’università Bocconi di Milano e da tempo, con Alfonso Fuggetta, presidente del consorzio Cefriel e anch’egli nel gruppo, sostenitore dell’applicazione di tecnologie ispirate a quelle di Corea del sud, Hong e Taiwan per la gestione dell’emergenza. Poi: Andrea Nicolini, dipartimento di ingegneria dell’università di Perugia; Leonardo Favario e Simone Piunno, già nel Team digitale del governo; dal ministero della Salute, il dottor Alberto Eugenio Tozzi dell’ospedale Bambin Gesù. Infine completa il team Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale innovazione.

7. Big data e intelligenza artificiale

Il settimo gruppo si occuperà di studiare big data & intelligenza artificiale per l’elaborazione di decisioni politiche. Ne fanno parte: Dino Pedreschi, docente dell’università di Pisa; Francesca Chiaromonte, statistica della Sant’Anna di Pisa; Luca Ferretti, università di Modena e Reggio Emilia; Fosca Giannotti, direttore della ricerca all’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr. E ancora: dall’Istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza, Mauro Grigioni, Patrizio Pezzotti; dall’Imperial college di Londra Paolo Vineis; Marina Davoli del Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio; Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler; Serafino Sorrenti, già consulente dell’assessorato all’Economia della Regione Sicilia per le materie digitali. Infine, siedono anche Elio Mungo, amministratore delegato di Poleecy (startup di micropolizze) e Massimo Bernaschi del Cnr.

8. Diritto e privacy

All’ultimo gruppo spetterà studiare i profili giuridici della gestione dei dati connessa all’emergenza. Ne fanno parte uno dei consulenti del ministro Pisano e avvocato esperto di digitale, Guido Scorza; Giovanni Comandè, docente della scuola Sant’Anna di Pisa; Carlo Colapietro, ordinario di diritto pubblico all’università di Roma-Tre; Vincenzo Tiani, docente dello Iulm, membro di Hermes Center, centro studi per la trasparenza e i diritti digitali, e collaboratore di Wired; Marco Bassini, che insegna diritti umani nel cyberspazio all’università Bocconi di Milano. E ancora: da Roma tre arrivano anche Antonio Iannuzzi (dipartimento di Scienze politiche) e Guerino Oscar Massimo Fares (scienze della formazione); Fabrizio Urbani Neri, dell’Avvocatura dello Stato; Ernesto Belisario, avvocato e docente di diritto amministrativo; Simona Toscano, legale dello studio Nunziante Magrone ed esperta di diritto societario, bancario e finanziario.

Le autorità garanti

All’interno della squadra rientrano anche gli esponenti delle autorità garanti, che Pisano ha detto di voler coinvolgere fin dall’inizio per verificare l’impatto di questi strumenti. A cominciare dal dossier più delicato: quello sui dati personali e sulla tutela della privacy. Ai lavori parteciperà il segretario dal Garante per la protezione dei dati personali, Giuseppe Busia. Poi il commissario Antonio Nicita e il dirigente Marco Delmastro dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Filippo Arena, segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; e per il Ministero della Salute, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Non sono chiari i criteri con cui sono stati selezionati gli esperti del governo e del resto, a quanto risulta a Wired, una parte qualificata della comunità scientifica italiana già ha iniziato a esprimere forti critiche sulla composizione della squadra. Sembra mancare all’appello anche una commissione specifica sul tema della sicurezza informatica, che pure negli ultimi giorni ha dimostrato di essere centrale nello sviluppo di tecnologie di tracciamento, con la pubblicazione di diversi report che evidenziano alcune fragilità nella protezione dei dati di sistemi già messi in campo da Comuni e Regioni.

