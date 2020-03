Apple, l’aggiornamento iOs 13.4 ha qualche problema

31 Marzo 2020 – 0:42

(Foto: 5to9Mac)Il nuovo aggiornamento a iOs 13.4 sta portando alcuni problemi con sé, come ormai sta diventando quasi una tradizione per Apple. L’ultimo update del sistema operativo per iPhone causerebbe alcuni malfunzionamenti, che verosimilmente verranno sistemati a breve con un già atteso iOs 13.4.1.

Sicuramente la vulnerabilità più preoccupante è quella segnalata da Forbes a proposito di una falla che permetterebbe ai dati di rimanere accessibili utilizzando un vpn. Nello specifico, informazioni come file multimediali, contatti, ma anche password potrebbero rimanere accessibili da malintenzionati che bypasserebbero la barriera di una connessione con vpn attivata.

Sembra che il problema sia noto sin dallo scorso dicembre quando è stata ricevuta segnalazione dallo sviluppatore ProtonVpn sulla versione iOs precedente. La reazione della società californiana dovrebbe essere piuttosto rapida in questo senso, ora che la falla è emersa con l’ultimo update per iPhone.

Piuttosto curioso il secondo bug, che è legato al segno “+” che viene automaticamente cancellato e sostituito da uno spazio dopo averlo digitato nella ricerca su Google. Un fenomeno che stranamente non si manifesta su alternative come Bing, Yahoo o DuckDuckGo.

Può dare fastidio cercando app come Disney+, ma anche dispositivi e servizi con il “Plus” come Apple Tv+ che rimanda a un hardware invece che un software oppure Samsung Galaxy S20+ che sbaglia modello. O ancora linguaggi informatici come C++ che diventano soltanto “C”.

L’origine di questo bug – che in queste ore sembra che sia sulla via di essere corretto definitivamente lato server – dovrebbe riguardare il modo in cui il browser di casa Safari codifica le ricerche.

Ecco tutte le novità apportate da Apple con iOs 13.4.

The post Apple, l’aggiornamento iOs 13.4 ha qualche problema appeared first on Wired.

Fonte: Wired