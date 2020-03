L’equazione dei disastri: Covid-19, terremoti e climate change spiegati con la matematica

“Quando arriva il virus…”.

Comincia così L’equazione dei disastri (Codice Edizioni), ed è davvero uno strano incipit per un saggio sui rischi del riscaldamento globale andato in stampa poco prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19. Coincidenza? Infausta profezia? È lo stesso autore, il climatologo Antonello Pasini, a svelare che in realtà ha solo fatto ricorso a qualcosa che conosciamo tutti – l’arrivo dell’influenza stagionale – per spiegare come qualsiasi rischio possa essere descritto per mezzo di un’unica formula: R = P × V × E.

Non importa se la minaccia che incombe su di noi sia un terremoto, un’alluvione, un uragano o un virus letale: il rischio può sempre essere quantificato come prodotto di tre fattori: la probabilità (P) che qualcosa vada storto, la vulnerabilità (V) rispetto al pericolo e l’esposizione (E) al pericolo di beni e persone. Per esempio, nel caso di un’epidemia, il rischio dipende dalla probabilità che emerga un nuovo agente infettivo, dalla vulnerabilità dell’organismo umano al patogeno e dal numero di persone suscettibili esposte al contagio. In modo analogo, il rischio sismico dipende dalla probabilità che si verifichi un terremoto di una certa intensità in una determinata area, la vulnerabilità degli edifici al sisma, la densità di persone, infrastrutture a attività produttive presenti nell’area colpita. È il linguaggio della matematica, bellezza: potente e universale anche al cospetto delle disgrazie.

L’equazione dei disastri fa di questa formula matematica, di largo impiego nel campo della protezione civile, una bussola per esplorare la complessità dei rischi meteo-climatici. Il punto di forza del libro è riuscire a calare la discussione sugli impatti della crisi climatica nel contesto italiano, dove la pericolosità (P) degli eventi estremi esasperati dal riscaldamento globale – ondate di calore, alluvioni, siccità – si somma (anzi, si moltiplica, a ben guardare la formula) con la fragilità di un territorio reso ancora più vulnerabile dalla nostra invadente presenza.

Pasini spiega come la sorte climatica dell’Italia dipenda da due fattori principali: il fatto di essere una penisola circondata da un mare sempre più caldo, e la sua posizione di frontiera tra il continente europeo e quello africano, che d’estate ci espone ai torridi anticicloni provenienti dal Nord Africa, portatori di siccità e pericolose ondate di calore. Quando poi questi anticicloni si ritirano, spesso lasciano campo libero a venti freddi settentrionali che scatenano temporali violenti, specie se il mare è caldo come in estate e in autunno, aumentando il rischio di alluvioni.

Ecco perché negli ultimi decenni abbiamo assistito a ondate di calore estive più intense e frequenti che in campagna danneggiano l’agricoltura, mentre in città, dove l’aumento di temperatura è accentuato dal calore trattenuto dall’asfalto e dal cemento, ne risente anche l’organismo umano. Per le persone più vulnerabili (in primis gli anziani, proprio come avviene per la Covid-19) è un grave rischio per la salute, soprattutto se al caldo si accompagna l’umidità e l’effetto degli inquinanti che si formano con le alte temperature, come l’ozono, un gas irritante per le vie respiratorie.

E se le giornate piovose sono meno frequenti, le precipitazioni sono però più violente. Insomma, piove meno, ma quando piove cade tutta insieme e fa più danni. E questo perché, come spiega Pasini, viviamo in un territorio già di per sé fragile e incline per natura a frane e inondazioni. Ma a causa delle nostre attività, il rischio è esasperato in tutte le sue componenti: il riscaldamento globale di origine antropica intensifica la probabilità (P) che si verifichino eventi meteo-climatici violenti; azioni umane come il disboscamento o la cementificazione del suolo aumentano la vulnerabilità (V) a ondate di calore o alluvioni; mentre l’urbanizzazione aumenta l’esposizione (E) di un numero crescente persone, edifici, infrastrutture e attività produttive insediate in zone a rischio. Ecco gli ingredienti dell’equazione che porta dritta al disastro.

L’autore insiste soprattutto sullo smodato consumo di suolo che negli ultimi sessant’anni ha avuto come conseguenza la cementificazione e l’impermeabilizzazione dei terreni, l’invasività di abitati e infrastrutture in luoghi a rischio come gli alvei dei fiumi o le zone soggette a frane, “il tutto condito da un tasso di abusivismo che non ha eguali, almeno in Europa, e da certe operazioni, ritenute indispensabili per lo sviluppo urbanistico ma estremamente pericolose, come la ‘tombatura’ di fiumi e torrenti sotto le città”. Dagli anni Cinquanta la copertura artificiale del suolo italiano è quasi triplicata, passando dal 2,7% al 7,65% del territorio nazionale.

E come se non bastasse, un territorio già colpito spesso diventa ancora più vulnerabile. Pasini porta come esempio la tempesta Vaia dell’ottobre 2018, quando i forti venti di scirocco e le intense piogge causarono una strage di alberi sulle Alpi orientali: in totale, venne abbattuto l’equivalente di otto milioni e mezzo di metri cubi di legname. Oggi quel territorio ferito è diventato più vulnerabile al rischio di valanghe, mentre prima i boschi offrivano protezione da questo rischio.

L’autore avverte che l’equazione R = P × V × E può indurre a sottostimare i rischi a cui siamo esposti perché la probabilità di quel che potrebbe accadere è calcolata in base a quel che è accaduto in passato. Si tratta di un approccio probabilistico alla valutazione del rischio che risulta tanto più affidabile quando più siamo in presenza di eventi frequenti e serie storiche affidabili. Funziona bene per gli incidenti automobilistici, abbastanza bene per i terremoti, meno bene per gli eventi meteo-climatici, perché stiamo cambiando le carte in tavola. Se infatti gli eventi estremi diventano più intensi e frequenti a causa del riscaldamento globale, e i territori più vulnerabili per colpa delle attività umane, non possiamo più basarci sulle statistiche del passato per sapere cosa accadrà in futuro.

L’incertezza accompagna sempre qualsiasi analisi del rischio e questo vale ancor di più nel caso dei cosiddetti rischi emergenti, cioè delle minacce che si presentano per la prima volta. Lo stiamo sperimentando in questi giorni drammatici fronteggiando le tante incognite che gravano sull’epidemia di Covid-19. Ma dobbiamo aspettarci qualcosa di simile per la crisi climatica. L’incertezza, tuttavia, non è mai una buona scusa per rimandare gli interventi necessari a mitigare il rischio. Come scrive Pasini, i nostri guai non sono dovuti a una natura matrigna che ha deciso di accanirsi contro di noi: sono frutto delle nostre azioni, e questo significa anche che il nostro destino, almeno in parte, dipenderà dalle nostre scelte. Purché si agisca in fretta, a ogni livello, locale, nazionale e internazionale, per ridurre le emissioni e adattare i territori vulnerabili agli impatti degli eventi meteo-climatici. “Si è già notato come in Italia viviamo spesso in condizioni di emergenza, per i problemi più vari, e come invece la cultura della pianificazione e della prevenzione strategica sia piuttosto scarsa”, nota Pasini. Niente di più vero, come oggi è evidente anche rispetto al rischio pandemico che, ancora una volta, ci ha colto impreparati.

