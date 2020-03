Le 3 idee di innovazione del primo hackaton italiano contro il coronavirus

30 March 2020 – 17:06

Il lavoro fuori dall’ufficio sta diventando sempre più un’alternativa diffusa Foto di StartupStockPhotos da PixabayUn sistema di test rapido del coronavirus; uno strumento di sostegno agli anziani e una piattaforma per portare in rete le imprese locali. Sono questi i tre progetti che hanno vinto hackaton italiano Hack For Italy, che ha l’obiettivo di portare a galla idee tecnologiche e progetti per sostegno al paese in questa fase di emergenza. Come hanno fatto le big tech e l’Oms, anche in Italia è stata organizzata una competizione del mondo tech nella quale diversi team provenienti da tutto il mondo hanno lavorato online per trovare soluzioni digitali e non, alle sfide economiche e sociali derivanti dalla crisi causata dall’epidemia di coronavirus.

La giuria ha dovuto valutare oltre 50 progetti, presentati dai quasi 1.500 partecipanti, basandosi su parametri di impatto sociale, innovazione e fattibilità. La vittoria dell’hackaton online Hack For Italy è andata a tre team, uno per ciascuna delle categorie in gara: la prima, Save Lives, mirava a far emergere soluzioni da applicare in campo sanitario; la seconda, Save Business, punta al sostegno alle imprese; la terza, Save Communities, a socialità e comunità.

I vincitori

Il progetto Voice Med si è guadagnato il primo gradino del podio nella categoria Save Lives. Gli sviluppatori hanno proposto un programma di riconoscimento vocale, che confrontando la voce di una persona al telefono o in una chat con quella raccolta da persone affette da coronavirus, identifica eventuali ricorrenze e segni che possano indurre a pensare che il soggetto ha, a sua volta, contratto la malattia. Un sistema di autodiagnosi a distanza che potrebbe essere utile per estendere il controllo, individuando soggetti potenzialmente a rischio da sottoporre a controlli più accurati.

Per quanto riguarda la categoria Save Communities è Orainsieme a guadagnarsi il primo premio. Connettendo una piattaforma digitale a un servizio analogico il programma è in grado di raccogliere le necessità degli anziani e di incrociarle con l’offerta di supporto proveniente dagli utenti. Viceversa i più anziani potranno offrire il loro aiuto ai più giovani mettendo in campo le loro esperienze e competenze. Orainsieme punta a favorire lo scambio generazionale tra utenti che si trovano geograficamente vicini.

Prometto di Tornare è il nome del progetto che si è qualificato primo nella categoria Save Business. Gli sviluppatori hanno creato un sito internet per consentire agli utenti di aiutare i locali e le attività commerciali preferite a ripartire. Acquistando un buono sconto o un coupon da sfruttare dopo la riapertura gli utenti contribuiscono a mantenere operative le attività che sono state costrette a chiudere dalle misure restrittive per diminuire i contagi.

Tutti e 3 i team si portano a casa 1.500 euro di premio e la possibilità di veder realizzato il progetto vincitore dell’hackaton.

“Ovviamente l’hackathon è solo l’inizio, solo la prima avventura di questa nuova community che si è costruita: le persone potranno continuare ad utilizzare la piattaforma per i prossimi 3 mesi, per rimanere connesse e continuare a generare sinergie e collaborazioni, e soprattutto sviluppare i progetti nati in questi giorni”, ha dichiarato Oleksandr Sasha Komarevych, a capo di questa iniziativa.

