Il notebook 4k che costa 460 euro

30 March 2020 – 11:29

(Foto: Chuwi)Un portatile molto interessante chiamato Chuwi AeroBook Pro 15.6 con schermo 4k è protagonista di una campagna di crowdfunding che da un lato va a finanziare il progetto – che facilmente raggiungerà l’obiettivo in breve tempo – e dall’altro permetterà di mettere mano sul prodotto non appena sarà confezionato.

La piattaforma scelta da Chuwi è Indiegogo con la campagna che dalle ore 15 di oggi 25 marzo proseguirà per sette giorni offrendo il 25% di sconto per tutti i cosiddetti early birds ossia chi punterà ad avere sin da subito questo notebook. Sarà dunque di appena 499 dollari ovvero 460 euro quanto si dovrà sborsare per un portatile di tutto rispetto.

Qual è la scheda tecnica di Chuwi AeroBook Pro 15.6? Come suggerisce il nome stesso, lo schermo avrà una diagonale da 15,6 pollici con una risoluzione 4k ultra hd ovvero 3840 x 2160 pixel con una copertura colore del gamut srgb pari al 100%, una profondità di 10 bit e oltre 1,07 miliardi di sfumature riproducibili, con una luminanza massima di 340 nits per dare il meglio sia in ambienti interni sia esterni con luce solare contro. La densità è di 282 pixel per pollice quadrato. Insomma, lo schermo è davvero il punto di forza.

(Foto: Chuwi)L’hardware si poggia su un buon processore Intel Core i5-6287U con due core e supporto a quattro thread con la capacità in turbo boost di spingersi fino a 3,5GHz; una soluzione vista anche su alcuni MacBook Pro, come sottolinea Chuwi. Ci sono 8 gb di memoria ram ddr4 e uno spazio di archiviazione da 256 gb su ssd a supporto.

La scheda grafica è una Iris Graphics 550, mentre la batteria è da 60 Wh con ricarica veloce e un’autonomia fino a 8 ore in riproduzione video. Il peso è di 1,7 kg, mentre la scocca full metal è piuttosto semplice e lineare con uno spessore di 15,9 mm. Niente male per un costo così basso.

