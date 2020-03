Il cast di Watchmen mostra come lavarsi le mani

30 March 2020 – 12:00

Ora che anche gli Stati Uniti stanno prendendo piena consapevolezza della minaccia rappresentata dal coronavirus, sono numerosi gli appelli alla popolazione affinché resti in casa e adotti tutte le pratiche necessarie a limitare la diffusione del contagio, a partire dal lavarsi le mani a fondo e di frequente. Molti i video anche delle celebrità che invitano alla prudenza e alle precauzioni, come quello pubblicato giorni fa da Arnold Schwarzenegger. Ma le iniziative di questo tipo si moltiplicano e ora tocca al cast di Watchmen entrare in azione. In una clip diffusa su Twitter nel weekend, gli attori della fortunata serie (o, per meglio dire, miniserie) Hbo si sono riuniti virtualmente per invitare, ognuno a suo modo, le persone a curare con particolare attenzione l’igiene delle mani, al motto di “Who Washes the Washmen?“.

Who Washes The Washmen? pic.twitter.com/MfRXDGOix4

— Watchmen (@watchmen) March 27, 2020

I protagonisti principali ci sono quasi tutti: Regina King, ovvero Angela Abar, invita a contare lentamente fino a 20 per assicurarsi una perfetta pulizia, mentre Jean Smart, alias l’agente dell’Fbi Laurie Blake, col suo tipico modo di parlare sboccato suggerisce di raccontare una barzelletta (altra sua caratteristica ricorrente negli episodi) per far passare il tempo. Ci sono anche Specchio, ovvero Tim Blake Nelson, che dichiara nonostante la sua propensione al cospirazionismo: “Il Covid-19 è reale, siamo tutti sulla stessa barca. Stiamo in casa e laviamoci le mani“; Tom Mison e Sara Vickers, i due cloni al servizio di Ozymandias, invitano a seguire i suggerimenti del personaggio interpretato da Jeremy Irons: “Il Padrone richiede che ci laviamo le mani“, mentre illustrano la procedura di sfregare sia il palmo sia il dorso e anche fra le dita.

Nel video compaiono anche Yahya Abdul-Mateen II, Jovan Adepo, Andrew Howard e Dustin Kyle Ingram, che vediamo travestito addirittura da Sorella Notte. Oltre a ribadire l’importanza delle pratiche igieniche nel mezzo di una pericolosa pandemia come quella in cui siamo immersi, il video ci ricorda quanto fosse azzeccato ed efficace il cast di Watchmen, una produzione giustamente acclamata da critica e pubblica ma la cui continuazione con seconda stagione è attualmente improbabile. Che iniziative come queste possano far cambiare idea a Hbo e allo showrunner Damon Lindelof?

