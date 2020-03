I finti manifesti di Netflix con gli spoiler per convincere le persone a stare a casa

30 March 2020 – 18:06

Nell’era delle fake news bisogna stare attenti persino ai manifesti pubblicitari, perché anche quelli potrebbero essere finti. È il caso dei poster legati a Netflix le cui foto – ambientate in metropolitane e spazi urbani di città non meglio precisati – sono circolate parecchio sul web nei giorni scorsi. Non si trattava in realtà di un’iniziativa ufficiale della piattaforma di streaming, bensì di una brillante proposta di comunicazione di due studenti, Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo, conosciuti con il nome di Brave, entrambi studenti della Miami Ad School di Amburgo. Il loro progetto, illustrato anche nel video qui sopra con grande verosimiglianza, era quello di tappezzare le città di manifesti con spoiler eclatanti delle più popolari serie Netflix per far desistere le persone dall’uscire e contribuire alla prevenzione del coronavirus.

I due, infatti, sono rientrati di recente nella natia Thailandia proprio a causa del Covid-19, ma hanno notato che le autorità del loro paese non sembravano più di tanto intenzionate a bloccare a casa del persone. Da qui l’idea di costringerle fra le quattro mura sotto la “minaccia” di veder spoilerate le serie del cuore: “Il miglior modo per non diffondere il coronavirus è di starsene a casa, c*zzo; però qualcuno pensa ancora che si possa andare in giro a divertirsi, rovinando [spoiling, in inglese] la vita a tutti”, si legge nella descrizione del progetto: “Così siamo ricorsi a estremi rimedi: fare spoiler degli show Netflix preferiti”.

Nella ricostruzione virtuale, dunque, appaiono billboard in cui vengono rivelate svolte clamorose (infatti, attenzione: non continuare la lettura se non siete in pari con i titoli più popolari del momento): lo sceriffo Hopper di Stranger Things è ancora vivo, per esempio, oppure Raquel non è morta ne La casa di carta, o ancora, in Narcos il protagonista positivo non sopravvive. Ce n’è pure per i fan del popolare dating show Love is Blind: Kenny e Kelly non finiscono insieme. Insomma, una trovata davvero geniale che darebbe un motivo in più alle persone per starsene a casa, limitando così l’eventuale diffusione del coronavirus. Chissà se una compagna del genere convincerà gli stessi creativi di Netflix e vedrà mai la luce.

The post I finti manifesti di Netflix con gli spoiler per convincere le persone a stare a casa appeared first on Wired.

Fonte: Wired