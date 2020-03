Final Fantasy VII Remake anticipato per via del coronavirus

30 Marzo 2020 – 15:03

(Foto: Square Enix)Square Enix ha comunicato che l’uscita di Final Fantasy VII Remake non sarà in contemporanea mondiale, con alcuni paesi che godranno di un debutto anticipato. Tra questi anche l’Italia col resto d’Europa e l’Australia. Il titolo era stato già posticipato di un mese per via del coronavirus Covid-19 che ha fortemente compromesso tutti i calendari delle aziende non solo videoludiche mondiali.

E sempre la pandemia sarà responsabile di questa disallineamento tra la disponibilità del gioco nei vari continenti. A confermarlo con un tweet ci ha pensato il produttore del gioco, Yoshinori Kitase, assieme al designer e autore Tetsuya Nomura.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1244538864263364608/photo/2

“Queste circostanze uniche – si può leggere – hanno reso molto difficile allineare i tempi della nostra spedizione globale. La nostra massima priorità è che tutti voi, compresi quelli che vivono in paesi che attualmente stanno affrontando lo sbalzo più importante, possiate giocare al lancio, quindi abbiamo deciso di spedire il gioco molto prima del solito in Europa e Australia”.

L’America del Nord e altre zone vedranno la consegna questa settimana, con un certo ottimismo citato dai dirigenti su Twitter. Nella seconda foto-comunicato pubblicata nel cinguettio si rivolge anche una piccola richiesta ai tanti fan che potranno iniziare prima a giocare a Final Fantasy VII Remake, ossia niente spoiler.

“Spero che in questi tempi strani le persone faranno la cosa giusta e non diranno troppo, ma questo non può essere garantito, quindi potrebbe essere meglio evitare i forum di giochi fino a quando non si avrà la copia”. Insomma, fidarsi degli altri gamers è bene, non fidarsi meglio.

Ecco un po’ di anticipazioni su Final Fantasy VII Remake e l’intervista agli autori.

The post Final Fantasy VII Remake anticipato per via del coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired