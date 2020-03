Eterno riposo di D’Urso e Salvini: il problema non è il sacro in tv ma la tv del sacrilego

30 March 2020 – 11:44

La tv non sta certo dando un grande esempio. Specie quella privata. Non che lo abbia mai dato, in tutta onestà. Ma ci sono serate, come quella di domenica 29 marzo, che rimarranno alla (sotto) storia per aver fornito una prova evidente, e umiliante, di quanto neanche ci si provi, a parlare in modo diverso per rispondere a una situazione diversa. E d’altronde di quale sia la considerazione di autori, direttori e conduttori del pubblico che li segue. Da Red Ronnie e Flavio Briatore al fenomeno dell’Avigan, la chiusura non poteva che essere un Eterno riposo recitato (quasi) all’unisono da Barbara d’Urso – quella che ha dato la parola a chi consiglia di nettare le zampe dei cani con la candeggina – e Matteo Salvini a Live-Non è la D’Urso su Canale 5.

Non che la preghiera in tv sia una novità. Il rosario di Tv2000 e le altre iniziative religiose, spesso trasmesse anche su Radio InBlu, raccolgono milioni di ascoltatori a ogni ora del giorno. E la stessa benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco dello scorso venerdì 27 marzo, da una piazza San Pietro deserta sotto le nuvole pesanti di pioggia e gli echi delle sirene delle ambulanze, ha toccato gli 8 milioni 625mila spettatori con il 32,69% di share (oltre a molti altri sulle reti all news per un totale di più di 11 milioni). Non solo: ogni mattina RaiUno e ancora Tv2000, il gruppo televisivo della Conferenza episcopale italiana, trasmettono la messa delle 7 celebrata Jorge Mario Bergoglio a Santa Marta, la sua residenza in Vaticano, registrando un successo notevole, intorno al 30% di share con oltre 1,5 milioni di telespettatori (sono i dati della celebrazione del 26 marzo).

Questo per dire che il problema – per quanto altre confessioni non godano di certo dello stesso trattamento – non è tanto il sacro in tv. Quanto la tv del sacrilego. Cioè non il canale – moltissimi sacerdoti, in queste settimane di quarantena, stanno trasmettendo le funzioni via YouTube, tramite i social e in molti altri modi, non con qualche inciampo ma con molta buona volontà per tenere unite le proprie comunità – ma il contesto. Infilare una cosa del genere, quasi furtivamente, fra uno Zequila furioso e un’Alda D’Eusanio e soprattutto lavorando di sponda col leader del primo partito italiano – stando ai sondaggi – è uno scempio sia per chi crede che per chi non crede.

Per i primi, significa stracciare il senso di una preghiera così potente di fronte a un bilancio di oltre 10mila morti legati al coronavirus, di migliaia di famiglie che stanno vivendo, spesso senza neanche un saluto, un vuoto arrivato spesso ferocemente e senza avviso. Per i secondi, ma c’è da scommettere anche per molti dei primi, significa vedere di nuovo la religione ridotta a osceno richiamo propagandistico. Come nei giuramenti di Salvini col rosario e il vangelo, l’affidamento alla Madonna che, con un incredibile endorsement leghista, “ci porterà alla vittoria” (era solo il maggio dello scorso anno) o nelle foto coi crocifissi di Medjugorje date in pasto ai social. La preghierina in tv di D’Urso e dell’ex ministro dell’Interno è sempre quella (brutta) storia lì, né più né meno. Solo che in una fase di tale disorientamento e di strazio, l’uso blasfemo dei simboli e delle pratiche cristiane risulta ancora più insopportabile perfino per chi non creda: perché si lancia oltre lo sciacallaggio, verso l’abuso della disperazione e del dolore. Nello sghignazzo delle cose sacre (per noi o per gli altri) ma comunque meritevoli di rispetto.

Se si vuole pregare da soli non bisogna vergognarsene, come invece lascia passare D’Urso quando spiega che ogni sera recita il rosario e non se ne vergogna. Così come se si vogliono seguire le iniziative che vengono trasmesse e introdotte nei modi adeguati – eppure talvolta fin troppo presenti nei palinsesti, specie pubblici. Se si intende pregare un qualsiasi dio che possa confortarci, allo stesso modo. Il punto non è quello, ognuno fa quello che vuole.

Il punto è che non dovremmo trovare il sacro dove non c’entra, perché altrimenti si trasforma nel suo opposto. Perde ogni funzione consolatoria e di comunicazione col divino, per chi crede, e costruisce una retorica da insopportabile affidamento sovrannaturale per gli altri, quando in una fase come questa è la scienza a doverci guidare (certo con un po’ d’ottimismo, che è cosa diversa). Il concetto è semplice: ogni pezzo al proprio posto e al momento giusto, con il rispetto che merita ma anche l’indifferenza che può suscitare, resistendo – nel caso dei protagonisti, da bravi cattolici – alla tentazione di monetizzare il dolore in termini di audience e voti. Sembra facile, non lo è per molti addetti ai lavori della tv e della politica.

