Breitling Top Time, il cronografo che usa la blockchain

30 March 2020 – 11:48

Quando fu messo sul mercato negli anni ’60, Breitling Top Time doveva essere il cronografo da polso destinato ai professionisti degli sport motoristici e perché no, ai piloti degli aerei. Nel tempo fu apprezzato anche da un pubblico femminile attratto dalle linee audaci e da ciò che rappresentava. Nel 1965, era al polso di Sean Connery, alias James Bond, nel film Agente 007 – Thunderball. L’agente britannico indossava una versione modificata del Breitling Top Time ref. 2002, provvista di contatore Geiger.

La versione degli anni sessanta di Breitling Top TimeIl primo cronografo certificato blockchain

Sono molte le vicende che appassionano i collezionisti di questo modello. Ecco perché Breitling, sicura del successo della nuova edizione limita, ha deciso di corredare il nuovo Top Time di un passaporto digitale basato su tecnologia blockchain. L’unico sistema che può confermare l’autenticità e la titolarità dell’orologio con un solo clic. Un servizio che tornerà utile nel momento in cui cambierà il titolare del polso che indosserà il Breitling top Time. I proprietari, difatti, potranno accedere al passaporto digitale dell’orologio in qualsiasi momento e trasferirne la proprietà, in caso di vendita o di donazione, con una semplice transazione blockchain. Questo nuovo servizio nasce su protocollo Arianee.

Il passaporto digitale andrà a completare il programma di garanzia digitale di Breitling. Un processo che potenzialmente mira a rinforzare la fiducia del cliente proprio per la sicurezza assoluta che può essere garantita solo da un sistema blockchain. Oltre a ciò offrirà maggiori informazioni sul trascorso del prodotto. Si andrà così a creare un legame indissolubile tra proprietario, orologio e maison. E per chi cerca il massimo della privacy, questa tecnologia all’avanguardia permette ai clienti di interagire con il marchio in modo anonimo. Infine, conseguenza non trascurabile, si permetterà all’orologio di acquisire sempre maggiore valore nel tempo.

Le caratteristiche tecniche

Nato sotto la referenza A23310121G1X1 (dettaglio importante per i collezionisti) il nuovo Breitling Top Time ripercorre il design non convenzionale delle prime serie. Cassa in acciaio da 41 millimetri. Movimento cronografico Calibro Breitling 23 con riserva di carica di circa 48 ore. Quadrante Zorro. Lancette rosse e punti degli indici orari rivestiti un materiale luminescente a garanzia di leggibilità in ogni condizione di illuminazione. Lancette centrali delle ore, dei minuti e dei secondi del cronografo, il quadrante è dotato anche di una scala decimale e di due contatori secondari: un dei piccoli secondi a ore 9 e uno da 30 minuti con inserti rossi a ore 3.

Breitling Top timeEssendo una Limited Edition, il Top Time sarà limitato a 2000 esemplari. L’incisione “One of 2000” sarà riportata sul fondocassa di ciascuna unità. Breitling produce i propri movimenti all’interno dei suoi laboratori e la qualità di ogni Top Time è confermata dallo stato di cronometro certificato COSC, made in Switzerland. Il prezzo è di 4.850 euro.

