Perché in Parlamento non si può votare da remoto? L’appello di 77 deputati

27 March 2020 – 18:15

(foto: Getty Images)Al Paese serve un Parlamento agile, che in questa fase di emergenza nazionale possa lavorare da remoto, come il Parlamento europeo, i Comuni italiani e tante altre istituzioni nazionali e in giro per l’Europa. I cinque deputati di Movimenta, promotori dell’iniziativa 5×5 – Alessandro Fusacchia (Misto), Paolo Lattanzio (M5s), Rossella Muroni (Leu), Erasmo Palazzotto (Leu) e Lia Quartapelle (Pd) – hanno lanciato un appello che riportiamo di seguito e che è stato già raccolto e sottoscritto da altri 74 parlamentari. Ecco il testo dell’appello.

Il 26 marzo il Parlamento europeo ha tenuto la sua prima seduta plenaria da remoto: 687 parlamentari su 705 hanno partecipato collegandosi da tutta Europa. Un evento senza precedenti per rispondere a una crisi che ugualmente non ha precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dall’inizio del processo di integrazione europea.

Questa modalità a distanza è stata adottata per consentire al Parlamento europeo di non sospendere i propri lavori a causa della diffusione del coronavirus proprio nel momento in cui è importante che le istituzioni siano presenti e impegnate in prima linea, e per mettere al tempo stesso tutti i parlamentari europei nella condizione di partecipare in sicurezza.

Come deputate e deputati della Repubblica italiana, chiediamo con forza che anche la Camera adotti modalità simili e comunque si doti urgentemente di tutto ciò che serve per permetterci di lavorare a distanza. Anche noi abbiamo bisogno di un Parlamento agile per poter fare la nostra parte nel combattere con ogni forza il coronavirus.

Mentre Presidenza e Capigruppo valutano che modifiche anche regolamentari possano occorrere per i passaggi più formali – abbandonando ogni esitazione a riguardo e non lasciando correre inutilmente altri giorni – non c’è nulla che impedisca alle Commissioni parlamentari di riunirsi da subito da remoto, per condividere i bisogni, le preoccupazioni, le istanze che stanno emergendo nelle varie aree del Paese e presso i diversi segmenti di cui si compone la nostra società, e per valutare l’adeguatezza della risposta che le istituzioni pubbliche stanno dando; in generale per confrontarsi, discutere, proporre ulteriori elementi di intervento.

Ci teniamo a ricordare che solo una parte estremamente ridotta del nostro lavoro prevede un voto segreto. In Aula già votiamo, salvo pochissimi casi, in maniera palese; stessa cosa in Commissione, dove non esiste neppure un meccanismo informatizzato ma la presa di parola e le votazioni avvengono per semplice alzata di mano. Tutte modalità replicabili da remoto, dietro ad uno schermo, dove chiunque di noi potrebbe essere facilmente riconosciuto ed identificato, e dove con altrettanta facilità potrebbe essere accertata l’espressione libera della nostra volontà.

Continuare per settimane e settimane a lavorare solo in presenza fisica non è assolutamente sostenibile. Non lo è perché vorrebbe dire che molte colleghe e colleghi, in particolare coloro che si trovano nelle aree in questo momento più critiche del Paese, sarebbero di fatto esclusi da qualsiasi attività parlamentare. Non lo è perché forme di contingentamento, come quelle messe in atto nelle ultime sedute, devono restare assolutamente eccezionali e non possono diventare una nuova regola, dal momento che la nostra Costituzione non prevede la delega del mandato parlamentare e che non sono per nulla certi i tempi di un pieno ritorno alla normalità.

Pensare a formule alternative ma sempre comunque solo in presenza, come votazioni per appello nominale, rappresenta comunque un palliativo, rischiando di ridurre la Camera dei deputati a un luogo di mera votazione formale. Non è un caso che l’agenda dei nostri lavori fino al 30 aprile preveda al momento solo pochissime sedute per convertire i decreti più urgenti del Governo, con evidente sacrificio sia del contributo che la Camera potrebbe apportare a questi stessi decreti, sia di ogni altro tipo di intervento parlamentare.

Non è infine pensabile che il Parlamento della Repubblica non dia l’esempio per quello che riguarda modalità di lavoro agile che nel frattempo il Paese sta chiedendo di adottare a tutti coloro che sono nelle condizioni di farlo; ne è pensabile che trascuriamo oggi l’investimento per il futuro che l’adozione di modalità da remoto rappresenterebbe per dotare il Paese di una istituzione moderna, capace di utilizzare la tecnologia e facendo di questo momento storico un periodo in cui non solo non si indebolisce la funzione di rappresentanza democratica, ma si costruisce una democrazia più forte e aumentata.

I firmatari dell’appello:

Alessandro Fusacchia

Paolo Lattanzio

Rossella Muroni

Lia Quartapelle

Erasmo Palazzotto

Roberta Alaimo

Alessandro Amitrano

Nadia Aprile

Vittoria Baldino

Elisabetta Maria Barbuto

Silvia Benedetti

Fabio Berardini

Deborah Bergamini

Marina Berlinghieri

Fabiola Bologna

Vincenza Bruno Bossio

Alessandra Carbonaro

Elena Carnevali

Vittoria Casa

Stefano Ceccanti

Andrea Cecconi

Susanna Cenni

Rosalba Cimino

Jessica Costanzo

Sabrina De Carlo

Carlo Ugo De Girolamo

Rina De Lorenzo

Massimiliano De Toma

Paola Deiana

Alessandra Ermellino

Stefano Fassina

Lorenzo Fioramonti

Fucsia Fitzgerald Nissoli

Flora Frate

Guido Germano Pettarin

Veronica Giannone

Paolo Giuliodori

Chiara Gribaudo

Angela Ianaro

Antonella Incerti

Francesca La Marca

Antonio Lombardo

Vita Martinciglio

Alessandro Melicchio

Rosa Menga

Carmelo Massimo Misiti

Federico Mollicone

Romina Mura

Silvana Nappi

Dalila Nesci

Michele Nitti

Lisa Noja

Matteo Orfini

Ubaldo Pagano

Paolo Parentela

Salvatore Leonardo Penna

Stefania Pezzopane

Giuditta Pini

Fausto Raciti

Luca Rizzo Nervo

Marco Rizzone

Paolo Nicolò Romano

Roberto Rossini

Doriana Sarli

Angela Schirò

Enrica Segneri

Debora Serracchiani

Davide Serritella

Elisa Siragusa

Raffaele Trano

Giorgio Trizzino

Francesca Troiano

Gloria Vizzini

Leda Volpi

Antonio Zennaro

Sostengono l’appello anche i senatori Tommaso Nannicini e Roberto Rampi.

