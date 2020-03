Le nuova fotocamera istantanea di Polaroid

27 Marzo 2020 – 15:32

(Foto: Polaroid)La famiglia Polaroid Now segna la nuova generazione di fotocamere analogiche istantanee dotate di funzionalità evolute come l’autofocus grazie al sistema di lenti incorporato. Il design riprende in modo evidente quello dei modelli che hanno scritto la storia della celebre marca, con un restyling minimo seppur significativo.

Si possono infatti notare linee morbide per gli angoli e la ricerca di un buon grip per garantire una buona impugnatura in uso. Qualcosa di sensibilmente differente dagli spigoli più squadrati dei modelli delle prime generazioni.

C’è anche un sostanziale cambio di marcia rispetto alla coppia Polaroid OneStep 2 e OneStep+ ufficializzata nel dicembre del 2017, con l’apposito switch automatico dalla modalità panoramica a quella ritratto che adatta le impostazioni dell’obiettivo a seconda del soggetto.

Anche il flash migliora andando a adattarsi alle condizioni dell’illuminazione ambientale così da fornire la giusta dose di luce senza rovinare lo scatto. Insomma, funzioni evolute che rendono Polaroid Now qualcosa di più di una semplice nuova versione di fotocamera istantanea. La batteria supporta scatto e stampa delle foto per un’autonomia calcolata in circa 15 pacchi di istantanee.

Le colorazioni di Polaroid Now saranno inizialmente sette, di queste cinque ovvero rosso, arancione, giallo, verde e blu riprendono l’iconico arcobaleno del brand assieme alle versioni più classiche in bianco e nero. La fotocamera istantanea sarà venduta in abbinamento all’edizione speciale di pellicole i-Type Color Wave, che permettono di dare sfogo alla creatività con toni dai blu freddi agli arancioni-rossi più caldi. Con le pellicole i-Type Black Frame si avrà una cornice nera.

In linea col passato i prezzi di Polaroid Now che si troverà a un costo di 129,99 euro, mentre le pellicole Color i-Type – Black Frame Edition e Color i-Type – Color Wave Edition si troveranno a 16,99 euro.

