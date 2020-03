Fra le novità di Amazon Prime Video anche programmi per bambini gratuiti

27 March 2020 – 17:19

Anche Amazon Prime Video si impegna ad andare incontro agli italiani in questo periodo di difficoltà da coronavirus. Per alleggerire il periodo di isolamento, in particolare quello delle famiglie con bambini piccoli, ecco a disposizione una scelta di programmi dedicati a loro a cui si può accedere gratuitamente, senza necessità di un abbonamento Prime. Inoltre, fra le novità di aprile, la produzione inedita Tales from the Loop e la sesta stagione di Bosch.

Programmi per bambini – già disponibili

Prime Video ha reso appunto disponibile gratuitamente per tutti i clienti Amazon una selezione di serie e film per bambini e famiglie, fra cui: Peppa Pig, Mia and Me, Caillou, The Dangerous Book for Boys e molti altri (la lista completa è sul sito). Per accedervi, non bisogna abbonarsi a Prime, però è necessario iscriversi (sempre gratuitamente) su amazon.it.

Tales from the Loop – prima stagione dal 3 aprile



Prodotta da Matt Reeves (futuro regista di The Batman) e basata sugli art book dell’artista svedese Simon Stålenhag, la serie raconta la storia degli abitanti di una cittadina che vive sotto il Loop, ovvero una strana macchina che consente l’esplorazione dei misteri dell’universo e la cui presenza rende possibili fenomeni prima inimmaginabili. Nel cast gli attori Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Prestige), Paul Schneider (Parks and Recreation) e Jonathan Pryce (I due papi, Game of Thrones).

Bosch – sesta stagione dal 17 aprile



Torna con i nuovi episodi la produzione originale più longeva di Prime Video, in attesa della prossima stagione, la settima che sarà anche l’ultima. Basata sui romanzi di Michael Connelly, la serie d’azione si concentra sul detective Harry Bosch (Titus Welliver) che in queste 10 puntate deve risolvere i casi dell’assassinio di un fisico e della scomparsa di materiale radioattivo pericolosissimo per salvare così l’intera Los Angeles.

