Si sa già molto su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

26 Marzo 2020 – 15:03

(Foto: OnLeaks)OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro scaldano i motori per una presentazione che potrebbe essere davvero imminente. D’altra parte lo dimostrano i numerosi rumors circolati sempre più insistentemente nelle scorse ore e alcune foto rubate. Su tutte, quella del testimonial Robert Downey Jr. con in mano il nuovo top di gamma (con qualche dubbio). Come sarà la nuova coppia di smartphone del brand cinese?

A togliere quasi ogni dubbio sull’hardware ci ha pensato un leaker affidabile come Ishan Agarwal, che anticipa numerosi dettagli sui componenti. Tra questi, uno schermo superamoled con frequenza da 120 Hz e da da 6,76 per OnePlus 8 Pro e da 90 Hz e da 6,55 per OnePlus 8 e una ram da 8 o 12 gb di tipo lpddr4x con il Pro che potrà contare su quelle più prestanti lpddr5 ad accompagnare per entrambi un chip Snapdragon 865 con predisposizione al 5G.

Lo spazio di archiviazione interno sarà da 128 o 256 gb di tipo ufs 3.0. Sul modello Pro ci sarà la certificazione ip68 su impermeabilità e resistenza a polvere. La fotocamera anteriore sarà da 16 megapixel, quella posteriore sarà quadrupla per 8 Pro che avrà un occhio principale da 48 megapixel, ultragrandangolo sempre da 48 megapixel, tele da 8 megapixel e sensore per la profondità di campo 3D. La versione standard avrà una tripla fotocamera da 48 + 16 + 2 megapixel.

📷 | Nouvelle photo de Robert Downey Jr avec Sam Jones. "Directing is listening. And hurrying. And trying not to devour the craft service table. #robertdowneyjr" Sam Jones via Instagram https://t.co/tN1lDC7uAU pic.twitter.com/2UcW0nkl5c — RDJFrance (Fan account) (@RDJFrance) March 9, 2020

Le batterie saranno da 4300 e 4510 mAh con ricarica rapida a 30 watt mentre lato estetico i colori saranno nero e verde per entrambi con la versione glow solo per OnePlus 8 e blu solo per OnePlus 8 Pro. Il design ripartirà da quello dei modelli attuali con qualche piccola differenza, come mostrato dal testimonial Robert Downey Jr. paparazzato con in mano il nuovo modello ancora non ufficiale (vedi su). Rimane qualche dubbio sull’autenticità della foto, visto che sembra ritoccata, ma le linee dovrebbero essere quelle.

Non resta che attendere dunque per la prossima metà di aprile per scoprire le informazioni ufficiali, prezzo e uscita dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro.

