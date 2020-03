Le serie in arrivo ad aprile su Sky

L’offerta dei canali Sky per il mese di aprile è ricca, molto ricca. Spiccano le produzioni originali: Diavoli in primis, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, e Babylon Berlin, giunta alla terza stagione. Ma arrivano anche i nuovi episodi di The Goldbergs e i cicli finali di Arrow e Cardinal. On demand? Tanti titoli Hbo dal passato, come Empire Falls con Paul Newman, Getting on e Bored to Death.

Babylon Berlin – terza stagione dal 1° aprile su Sky Atlantic



I nuovi episodi della produzione originale tedesca di Sky restano incentrati sulle vicende dell’ispettore Gereon Rath (Volker Bruch) nella tumultuosa Berlino di fine 1929. Questa volta, però, al centro dell’ indagine c’è la morte di una star del cinema durante le riprese del primo film sonoro dei Babelsberg Studios, nel cui intrigo si infila anche la mafia locale. Le stagioni 1 e 2 sono disponibili on demand e su Now Tv, così come i nuovi episodi in contemporanea con la messa in onda.

Alec Baldwin Special – il 2 aprile su Comedy Central



In occasione del compleanno del protagonista di 30 Rock e uno degli imitatori più puntuali di Trump, Comedy Central dedica un’intera serata ad Alec Baldwin, con il film Una donna in carriera e il mitico The Roast of Alec Baldwin, in cui star come Robert De Niro e la figlia Ireland si alternano per… insultarlo.

Arrow – ottava stagione dal 3 aprile su Premium Action



Ecco il capitolo conclusivo della storia di Green Arrow alias Oliver Queen (Stephen Ammel) e adesso per l’eroe incappucciato è tempo di passare il testimone nella protezione di Star City a una nuova generazione. Tra flashback e colpi di scena, vecchie conoscenze e volti nuovi, c’è spazio anche per il crossover Crisis on Infinite Earths con le altre serie dell’Arrowverse (The Flash, Supergirl, Batwoman e Legends of Tomorrow).

Thundercats Roar – prima stagione dal 6 aprile su Cartoon Network



La nuova versione dei mitici cartoni Thundercats è una super esclusiva. Dopo che il loro pianeta, Thundera, è stato attaccato e distrutto, un gruppo di sei felini supereroi, composto da Lion-O, Tygra, Cheetara, Panthro, Wilykit e Wilykat, si ritrova nel mondo chiamato Terza Terra a combattere contro il malvagio Mumm-Ra. Nel primo episodio uno speciale crossover con Teen Titans Go!

The Goldbergs – settima stagione dal 12 aprile su Premium Stories



La sitcom dalle atmosfere anni ’80 sulla famiglia Goldberg, raccontata dal figlio undicenne Adam, torna più eccentrica che mai: il padre insofferente alla vita sana Murry, la madre autoritaria Beverly, gli adolescenti problematici Eria e Barry, e il nonno tombeur de femmes Pops.

The Bold Type – terza stagione dal 16 aprile su Premium Stories



La terza stagione della serie tv ispirata alla vita dell’ex caporedattrice di Cosmopolitan, Joanna Coles, continua a raccontare le vicende di tre giovani ragazze che si fanno strada nella vita adulta e nella rivista femminile Scarlet. Mentre la redazione è segnata da cambiamenti e nuovi arrivi, il trio non smette di svelare che cosa significa essere giovani donne che si destreggiano tra carriera, amore e identità.

Diavoli – prima stagione dal 17 aprile su Sky Atlantic



La nuova produzione internazionale di Sky Studios è particolarmente attesa: ambientata nell’ambiguo mondo dell’alta finanza, ha per protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nei panni rispettivamente di Massimo Ruggero, giovane e rampante broker, e del suo mentore senza scrupoli Dominic Morgan. Ben presto il primo si ritrova coinvolto in una guerra finanziaria al di là di ogni immaginazione. Nel cast anche Kasia Smutniak.

Cardinal: La notte è più fredda – quarta stagione dal 28 aprile su LaF



I detective Cardinal e Delorme tornano su LaF per la quarta e ultima stagione della serie crime tratta dai bestseller di Giles Blunt: fra i ghiacci dell’Ontario i due dovranno fare i conti con la scomparsa di un importante politico, la vendetta di un uomo senza scrupoli e le complicazioni delle loro vite private.

On demand

Law & Order Special Victims Unit – terza stagione dal 2 aprile, quarta stagione dal 30 aprile



Un salto nel passato con le prime stagioni dello spin-off di Law & Order dedicato ai crimini a sfondo sessuale: i detective Olivia Benson (Mariska Hargitay) e Elliot Stabler (Christopher Meloni) guidano una squadra specializzata nel rintracciare stupratori, assassini e molestatori.

Bored to Death – tutte le tre stagioni dal 3 aprile



Questa serie comica surreale di Hbo vede Jason Schwartzman nei panni dello scrittore spiantato Jonathan Ames, il quale sbarca il lunario facendo da detective privato in casi assurdi. Nel cast anche Ted Danson e Zach Galifianakis.

Getting On – tutte le tre stagioni dal 16 aprile



Così torna disponibile la serie tragicomica Hbo ambientata nell’unità di terapia estensiva del Mount Palms Memorial Hospital di Long Beach, California: al centro e vicende del personale a partire dal primario Jenna James.

Hello Ladies – stagione unica dal 23 aprile



Nove episodi. Protagonista: il comico Stephen Merchant che, a partire da un suo fortunato spettacolo di stand-up comedy, racconta le complicazioni di essere un tipico inglese che si trasferisce in California alla ricerca dell’amore.

Empire Falls – miniserie dal 24 aprile



Miniserie Hbo con un cast stellare (Ed Harris, Philip Seymour Hoffman, Helen Hunt, Robin Wright e Paul Newman), racconta l”appassionata e travagliata storia del gestore di un ristorante in una depressa cittadina del Maine, che deve affrontare le complicazioni del cuore e del passato.

The Affair – tutte le cinque stagioni dal 24 aprile



Questa è l’occasione per rivedere l’intricata serie Showtime dedicata alle relazioni extraconiugali, resa ancora più appassionata e complessa dal fatto di essere raccontata attraverso i differenti punti di vista dei personaggi.

Banshee – tutte le quattro stagioni dal 30 aprile



E torna anche la serie Cinemax su un ex galeotto che, per rifarsi una vita e appianare certi conflitti del passato, assume l’identità dello sceriffo di Banshee: chiamata come le figure mitologiche irlandesi che, dietro un aspetto soave, nascondevano una natura terribile, la cittadina non è da meno.

