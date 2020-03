Playstation rallenta i download, ma il multiplayer è garantito

25 Marzo 2020 – 15:23

Anche Sony si adegua a un buon numero di altri fornitori di servizi basati online e annuncia l’imminente rallentamento di determinate prestazioni. In questo caso il servizio interessato è Playstation Network, che vedrà solo la velocità di download dei file con il freno tirato, ma viene immediatamente chiarito che l’esperienza multiplayer continuerà a rimanere solida.

Una decisione ponderata e più che condivisibile quella della società nipponica, che segue la stessa via già tracciata da altri giganti del web come Netflix, YouTube, Amazon, Apple, TikTok e Disney che hanno ridotto la qualità degli streaming video per non intasare le reti e garantire a tutti gli utenti di poter colmare il vuoto delle giornate reclusi in casa per via dell’emergenza globale del coronavirus Covid-19.

Nel caso della piattaforma online dedicata agli utenti delle varie console Playstation, si è saggiamente deciso di ridurre la velocità del download dei contenuti, qualcosa che può in effetti essere lasciato più sullo sfondo. Al contempo, viene garantito il multiplayer, che è quel che in questo momento i gamer chiedono di poter continuare a sfruttare con costanza.

Ne sarà orgoglioso il commissario europeo Thierry Breton che aveva chiesto a grande voce un uso consapevole della rete. Come si può leggere sul post pubblicato sul blog ufficiale di Playstation, “I videogiochi garantiscono un po’ di sano divertimento a giocatori di tutto il mondo connettendosi con amici e famiglia durante questi tempi incerti. Sony sta collaborando con gli altri fornitori di servizi online in Europa per gestire il traffico in download preservando l’accesso a tutta la comunità: crediamo sia importante fare la nostra per la stabilità della rete. I gamers potranno riscontrare download leggermente più lenti, ma il gameplay rimarrà solido”.

Non sono stati illustrati dati precisi con tetti di velocità né eventuali date interessate. A proposito videogames in tempo di coronavirus, ecco una serie di giochi molto lunghi per tenersi impegnati e titoli vecchi, ma belli da riscoprire.

