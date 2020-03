Mozilla lancia l’adblocker che blocca la pubblicità ma fa guadagnare i siti

25 March 2020 – 16:56

Firefox elimina le pubblicità con un’estensione (fonte: Mozilla)Mozilla è al lavoro su un’estensione per Firefox che eliminerà del tutto le pubblicità da ogni sito internet visitato. Non si tratta però del solito adblocker: Firefox Better Web è un servizio in abbonamento, che Mozilla ha realizzato in collaborazione con Scroll. Quest’ultimo, un adblocker, non si limita a eliminare le pubblicità, operazione che causa un danno ai siti che sopravvivono grazie gli inserzionisti, ma rifonde i portali del mancato incasso prelevandoli dagli abbonamenti sottoscritti. In qualche modo, quindi, il portale che non espone più gli annunci guadagna comunque, perché viene ristorato con una quota delle sottoscrizioni all’adblocker.

Come funzionaFirefox Better Web, così come Scroll, distribuirà i soldi pagati dagli utenti per accedere al servizio in abbonamento ai siti internet privati degli incassi pubblicitari dall'adblocker. Per farlo il servizio analizza il tempo trascorso sui vari siti internet nell'arco del mese e in base a quello suddivide tra essi la "tassa d'iscrizione" pagata dall'utente.Il servizio funziona solo sui siti che aderiscono al programma. Una squadra che, però, sta registrando sempre più adesioni, perché Scroll e Mozilla offrono ai siti più soldi rispetto a quelli che guadagnerebbero con le pubblicità, pertanto gli editor sono più propensi ad accettare l'offerta. Attualmente sono oltre 300 i siti che hanno aderito al progetto.L'intenzione di Mozilla è quella di creare un ambiente internet che sia più sicuro per la privacy degli utenti, pertanto l'eliminazione delle pubblicità e dei relativi tracker permette all'utente una navigazione più sicura e meno distraente.Il servizio di Firefox costerà agli utenti 2,3 euro al mese ma, grazie al blocco dei tracker pubblicitari permetterà al browser di guadagnare dal 20 al 100% in velocità di caricamento, oltre a garantire per l'utente una maggior sicurezza e protezione della sua privacy.

Fonte: Wired