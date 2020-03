L’isolamento per il coronavirus sta rallentando Internet

25 March 2020 – 13:30

La velocità media di collegamento alla rete e ai servizi che offre è in diminuzione in tutta Europa (e non solo), a seguito dei provvedimenti che hanno costretto in casa decine di milioni di persone. Per il momento i disagi non sono eccessivi, ma la tendenza non è destinata a invertirsi automaticamente.



Fonte: Fanpage Tech