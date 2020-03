Il trailer del primo film horror ispirato al coronavirus

25 March 2020 – 17:53

La prospettiva, nel bene o nel male, è inevitabile: a causa della pandemia da coronavirus viviamo momenti talmente drammatici e inediti che non potranno che essere fonte di ispirazione per l’immaginazione di scrittori, sceneggiatori e registi. Quello che non si poteva immaginare è che il primo film horror ispirato a questa emergenza arrivasse già nelle prossime settimane, anche se, com’è facile supporre, non si tratterà di una produzione di altissimo livello. In queste ore è stato diffuso il primo trailer di Corona Zombie, pellicola prodotta da Full Moon Features, casa cinematografica americana di B-movie dai titoli eloquenti come Puppet Master, Subspecies e Castle Freak.

“Full Moon ha sempre predicato la filosofia del divertimento per stare al passo con il difficile mondo in cui viviamo”, hanno messo le mani avanti i rappresentanti della casa di produzione: “Vogliamo rispondere al panico della pandemia attuale con il nostro taglio satirico, bizzarro e sanguinario attraverso Corona Zombie: la visione grottesca di un virus subdolo e fuori controllo che trasforma le sue vittime in raccapriccianti zombie cannibali altamente contagiosi”. Il film affronterà anche i temi dell’isolamento sociale, dell’immobilismo dei governi e delle difficoltà economiche.

Non c’è molto da aggiungere, se non che nella clip di anticipazione vediamo un’ignara giovane donna attaccata da un contagiato mentre cerca un bene di primissima necessità: la carta igienica. Intuiamo le fattezze orripilanti dello zombie attraverso una mascherina chirurgica, altro oggetto simbolo di questi tempi difficili. Se il film riuscirà davvero a sdrammatizzare con ironia e un pizzico di paradosso un’emergenza che sta colpendo tutto il mondo, lo si scoprirà solo il prossimo 10 aprile, quando sarà disponibile negli Stati Uniti in versione digitale.

