Il lockdown a Rio de Janeiro

25 March 2020 – 14:14

Nella megalopoli brasiliana di Rio de Janeiro è stata disposta da martedì 24 marzo la quarantena per contenere l’epidemia di Covid-19. Questo dopo che il 21 marzo è arrivata la conferma di un primo caso di positività nella celebre favela di Cidade de Deus, che ha scatenato il panico nella popolazione. La diffusione dell’epidemia in una favela – luogo in cui regnano povertà, mancanza di salubrità e servizi sanitari – sarebbe una vera e proprio bomba a orologeria.

Per scongiurare un rischio simile, sono stati adottati anche qui gli stessi provvedimenti che in altri luoghi dell’Occidente e non solo hanno trasformato le città in deserti urbani, molto diverse da come siamo abituati a vederle.

The post Il lockdown a Rio de Janeiro appeared first on Wired.

Fonte: Wired