L’app che ti aiuta a non allontanarti troppo da casa

24 March 2020 – 13:16

Foto: App Store – 200 metriIn vista delle misure di contenimento previste dalle normative introdotte recentemente e sebbene l’invito principale sia sempre quello di restare a casa, non sono mancate le soluzioni digitali per poter affrontare al meglio queste giornate e tra queste c’è un’app sviluppata da 2Specials.

Si chiama 200 metri e si propone come una soluzione utile per tenere traccia della distanza di allontanamento dalla propria casa in maniera costante, offrendo supporto per rispettare le ordinanze previste ed evitare sanzioni.

Dotata di un’interfaccia molto semplice e intuitiva, la schermata principale mette bene in evidenza quelli che sono i consigli e le buone abitudini che ognuno di noi dovrebbe seguire durante questo periodo di emergenza. Ovviamente, per funzionare in maniera corretta, l’app richiede necessariamente l’attivazione della localizzazione dello smartphone: solo in questo modo, sarà in grado di prender nota della posizione di partenza e indicarci – in metri – quanto siamo distanti da casa.

Utilizzarla è molto semplice, infatti, basterà fare un tap sull’icona dell’impronta digitale che appare nella schermata principale: uno al momento della partenza, l’altro al termine della passeggiata per disattivare il tracciamento.

Foto: App Store – 200 metriDurante il tragitto verrà mostrata in tempo reale la distanza dal punto di partenza accompagnata da alcuni messaggi come “Compra solo lo stretto necessario“, inviti a fare donazioni agli ospedali e altri suggerimenti utili. Al superamento del limite consentito o in prossimità della soglia dei 200 metri, un avviso ci inviterà a tornare indietro.

L’app è disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS ed è prevista a breve la versione Android.



