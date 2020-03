La mascherina ai filtri aromatici (dalla lavanda all’eucalipto)

24 March 2020 – 17:05

A fronte di timore generalizzato su scala mondiale, vittime e aziende sanitarie messe a dura prova, c’è anche chi con il coronavirus ha guadagnato visibilità e denaro. È il caso dei produttori di mascherine. Oltre alle società già impegnate sul campo, l’occasione è stata propizia per lanciare nuovi modelli che agevolano la respirazione ed evitano il contagio da Covid-19. Come AusAir, nome che rimanda al luogo di provenienza, l’Australia; dietro ci sono due fratelli che hanno sperimentato in prima persona gli effetti dell’inquinamento atmosferico in una serie di viaggi in Cina.

Dotata di filtri separabili, che bloccano il 97% di virus, batteri, fumo degli incendi boschivi e delle polveri sottili PM2,5 (quelle che possono arrivare ai bronchi), e di valvole di acciaio inossidabile, la mascherina AusAir ha una struttura flessibile, si può lavare ed è disponibile in diverse dimensioni. A differenziarla dagli altri modelli è, però, l’aggiunta di pack con gli aromi delle tipiche essenze australiane, come la lavanda della Tasmania o l’eucalipto del Nuovo Galles del Sud (lo stato con capitale Sydney), che ne incrementano l’efficacia e addolciscono la respirazione senza pregiudicarla, a patto di cambiare il filtro dopo circa quattro settimane.

La mascherina AusAir versione eucaliptoGrazie anche al particolare periodo storico che stiamo vivendo, AusAir ha raccolto oltre 1,3 milioni di euro via crowdfunding e, chi è interessato, può trovare qui ulteriori informazioni e la possibilità di ordinarla al prezzo di 32 euro dopo aver scelto la colorazione (grigia, rosa o nera). La spedizione in programma per il prossimo giugno.

The post La mascherina ai filtri aromatici (dalla lavanda all’eucalipto) appeared first on Wired.

Fonte: Wired