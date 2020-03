Il trailer di Survive, la nuova serie della Sansa di Game of Thrones

24 March 2020 – 17:40

La Regina del Nord è piuttosto abituata alle latitudini dalle temperature proibitive: Sophie Turner, l’attrice che ha interpretato Sansa Stark nelle otto stagioni di Game of Thrones finendo per salire sul trono di Grande inverno, è infatti protagonista di una nuova serie che la vedrà immersa in terre innevate. Stiamo parlando di Survive, sulla piattaforma di streaming Quibi, in dirittura d’arrivo ad aprile negli Stati Uniti. Nel trailer ufficiale, diffuso in queste ore, capiamo meglio di che cosa si tratta.

Turner interpreta Jane, una ragazza dal passato problematico che è appena uscita da un centro di riabilitazione di persone con dipendenze. Sull’aereo per rientrare a casa, ha la sensazione che qualcosa le impedirà un effettivo ritorno alla normalità: infatti l’aeroplano su cui sta volando si schianta sul picco di una montagna. L’unico sopravvissuto, oltre a lei, è un giovane ragazzo interpretato da Corey Hawkins: vincendo gli istinti autodistruttivi di lei, lui tenterà in ogni modo di trovare una via per tornare alla civiltà, sfidando temperature proibitive, valanghe, pericolose foreste e lupi famelici (altro riferimento indiretto a Game of Thrones).

Survive è solo uno dei contenuti originali che debutteranno il prossimo 6 aprile sullo streaming americano Quibi, pensato per ospitare serie, film e produzioni di approfondimento che non superino i 10 minuti di lunghezza, fatti apposta per essere consumati nei ritagli di tempo e soprattutto in mobilità. Fra gli altri titoli che saranno disponibili: il revival del programma di scherzi di Mtv Punk’d, il dating show Singled Out, il remake della serie Il Fuggitivo e prossimamente anche una microserie horror, After Dark, curata da Steven Spielberg.

The post Il trailer di Survive, la nuova serie della Sansa di Game of Thrones appeared first on Wired.

Fonte: Wired