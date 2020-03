Come aiutare da remoto chi ha problemi col computer

24 Marzo 2020 – 15:03

(Foto: Pixabay)Non c’è dubbio che la tecnologia assieme a Internet siano una delle principali valvole di sfogo per milioni e milioni di persone confinate nelle mura domestiche. Tuttavia, soprattutto per gli utenti più anziani (o comunque meno esperti) piccoli problemi possono diventare montagne insormontabili. Come aiutare quindi da remoto chi ha problemi col computer in questo momento di reclusione forzata per via dell’emergenza coronavirus Covid-19?

Per aiutarli non ci si può recare fisicamente a casa, dunque si dovrà ricorrere a stratagemmi. Ecco come fare per Windows e Mac.

L’assistenza remota su Windows

(Foto: Microsoft)Se la persona da aiutare ha un computer o un portatile con sistema operativo di Microsoft, allora c’è un sistema integrato piuttosto pratico grazie al servizio Assistenza remota Windows che dà letteralmente le chiavi del pc a qualcuno che si trova a distanza, che dunque si collega e prende controllo del computer.

Le indicazioni per la persona da aiutare sono queste:

1. Dalla barra delle applicazioni, scrivere assistenza remota e selezionare Consenti invio inviti di Assistenza remota da questo computer;

2. Dalla pagina Remoto selezionare la casella di controllo Consenti connessioni di Assistenza remota al computer e confermare con Ok;

3. Di nuovo dalla casella di ricerca sulla barra delle applicazioni scrivere assistenza remota e scegliere Invitare un utente a connettersi al Pc in uso, scegliere Usa Easy Connect e seguire le istruzioni;

4. Verrà generata una password temporanea.

Ora, per aiutare la persona da remoto si dovrà:

1. Cercare Assistenza remota, scegliere Invitare un utente a connettersi al pc in uso per ottenere assistenza oppure Offrire assistenza ad altri utenti;

2. Selezionare Aiuta utente che ha richiesto assistenza, dunque selezionare Usa Easy Connect;

3. Scegliere Offri assistenza a nuovo utente e seguire le istruzioni, sarà richiesta la password precedentemente generata.

L’assistenza remota su Mac

(Foto: Apple)La soluzione più semplice è quella del login remoto utilizzando Ssh (Secure Shell) per accedere da altro computer. Il primo passaggio è quello di “aprire la porta” da parte di chi deve essere assistito.

Dal menu Apple > Preferenze di Sistema, clic su Condivisione, e selezionare “Login remoto” che abilita anche il servizio ftp sicuro (sftp). Ora, dal pannello “Login remoto” delle Preferenze condivisione si dovrà prendere nota di nome utente e l’indirizzo ip, che sono visualizzati sotto la voce “Login remoto: attivo”.

Chi assiste deve o aprire Terminale da Mac oppure un client Ssh da Windows, dunque digitare “ssh username@IPAddress” con i dati precedentemente comunicati. Sarà necessario anche conoscere la password d’accesso al computer per completare la procedura.

The post Come aiutare da remoto chi ha problemi col computer appeared first on Wired.

Fonte: Wired