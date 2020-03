Il trailer della nuova serie di Phoebe Waller-Bridge

23 March 2020 – 18:06

Pochi artisti stanno avendo il successo di Phoebe Waller-Bridge. Nell’ultima stagione degli award americani, la geniale sceneggiatrice e interprete della serie Fleabag ha vinto tutto ciò che si poteva vincere. Ha sbaragliato anche come autrice di Killing Eve ed è diventata responsabile della nuova sceneggiatura del 25esimo capitolo di James Bond, No Time To Die (la cui uscita nelle sale è rimandata in autunno). L’ascesa di Phoebe Waller-Bridge, però, non è destinata a fermarsi. Presto la vedremo in veste di produttrice della serie Hbo Run, creata e scritta da Vicky Jones, che fra le altre cose è stata la prima regista della versione teatrale di Fleabag e anche sceneggiatrice di Killing Eve. Come si può vedere nel nuovo trailer, il lavoro spicca per originalità.

Da quel che si può capire dalla clip di anticipazione, infatti, si parte con una brillante storia romantica che diventa presto thriller. Una mattina qualsiasi una giovane donna di nome Ruby (Merritt Wever, vista in Nurse Jackie e Storia di un matrimonio) riceve un messaggio di tre sole lettere, “RUN” (“corri, scappa”), a cui risponde allo stesso modo. Tenendo fede a un patto stretto 17 anni prima, poco dopo si ritrova su un treno che attraversa il paese con Billy (Domhnall Gleeson, noto di recente per il suo ruolo in Star Wars), di cui era innamorata ai tempi del college. Quella, appunto, che potrebbe sembrare una fuga romantica diventa in realtà un viaggio fra segreti mai completamente sotterrati e pericolosi piani non del tutto chiari.

I fan di Waller-Bridge saranno felici di notare nel trailer il suo cameo, nei panni di un’automobilista che dà un passaggio ai due protagonisti, a patto che la aiutino a caricare in macchina anche un tass (che probabilmente ha appena investito). Tensione e ironia, dunque, si mescolano in questa serie che promette diverse sorprese. Run farà il suo debutto negli Stati Uniti su Hbo il prossimo 12 aprile, mentre non è ancora confermata una data italiana.

