F1 2019, Tomb Raider e gli altri giochi che ora sono gratis

23 Marzo 2020 – 21:23

(Foto: Codemasters)Aumentano giorno dopo giorno i giochi gratis che si possono scaricare in questi tempi di permanenza forzata in casa per via della pandemia coronavirus Covid-19. Tra le ultime new-entry segnaliamo ad esempio F1 2019 del produttore Codemasters per Ps4 e Xbox One, ma anche due titoli della saga Tomb Raider su Steam e una bella scelta marchiata Ubisoft. Scopriamoli tutti.

Una delle ultime aggiunte è dunque F1 2019, che diventa gratuito per le console PlayStation 4 e Xbox One per un mese con i ventuno circuiti da scegliere, tutti i piloti e le scuderie ufficiali; per il multiplayer su Ps4 è necessario l’abbonamento Playstation Plus. Il download è di circa 36 gb e si procede dagli store di Sony e Microsoft.

La piattaforma Steam ha diffuso diversi giochi gratuitamente. Gli ultimi due sono firmati Square-Enix con Tomb Raider sviluppato da Crystal Dynamics e diffuso nel 2013 e Lara Croft and the Temple of Osiris che è un action puzzle con modalità cooperativa fino quattro giocatori, più recente. Se si è interessati bisogna sbrigarsi perché la promozione è limitata a oggi. Non è escluso che altri videogiochi con protagonista Lara Croft saranno messi a disposizione liberamente nelle prossime settimane.

(Foto: Epic Games)Epic Games ha tolto i costi di download da due giochi come il gioco d’avventura in prima persona The Stanley Parable e il celeberrimo Watch Dogs fino al 26 marzo mentre Ubisoft dal 24 fino al 28 marzo regalerà il titolo rpg Child of Light oltre che lo strategico Might & Magic Chess Royale e Rabbids Coding pensato per insegnare la programmazione ai più piccoli. Infine, dal 26 fino al 29 marzo in regalo Tom Cancy’s Rainbow Six Blackpoint.

In cerca di ancora più giochi? Eccone 27 vecchi, ma ancora molto belli e dieci lunghissimi da riscoprire per tenersi impegnati per decine se non centinaia di ore.

