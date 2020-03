Conoscere Elizabeth Olsen, grazie a Google

23 March 2020 – 19:24

Grazie alle sue scelte professionali, l’attrice Elizabeth Olsen è riuscita col tempo ad affrancarsi dalla ristretta etichetta di sorella delle gemelle Olsen, le due attrici bambine che si sono convertite negli anni in imprenditrici di successo. Questo episodio del format Autocomplete Interview lo conferma: gli utenti cercano su Google il suo nome anche senza rapportarlo ad alcun membro della sua famiglia – finalmente. L’attrice, californiana di nascita, ha preferito trasferirsi sull’altra costa per laurearsi alla New York University. Proprio all’università, da sophomore (cioè al secondo anno), ha iniziato a recitare seriamente.

In questa intervista c’è l’occasione di sconfessare qualche cosa di cui pare che la gente sia convinta: non è mancina, né di origini svedesi. Nel film I Saw the Light,dà spazio alle sue abilità canore (consigliamo anzi di recuperare la pellicola, che la vede recitare con Tom Hiddleston nei panni del cantante country Hank Williams).

Figlia del suo tempo (cinematografico), Olsen ha preso parte a vari capitoli dei film ispirati all’universo Marvel: ha interpretato il personaggio di Wanda Maximoff (o Scarlet Witch) in più di un titolo (fra cui l’indispensabile dittico Avengers: Infinity War/Avengers: Endgame). Il personaggio di Wanda apparirà anche in una serie monografica per Disney+.



