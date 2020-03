Cambiano le dirette su Twitter: ecco tutte le novità dei live

23 Marzo 2020 – 21:02

Twitter permette di aggiungere fino a 3 ospiti in contemporanea nelle dirette (fonte: Twitter)Le dirette video su Twitter cambiano leggermente concedendo la possibilità di invitare più profili a partecipare alla live in contemporanea. L’upgrade della funzionalità arriva in un momento dove le trasmissione video in diretta sono molto sfruttate dai profili istituzionali, come quello dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per condividere importanti aggiornamenti sull’evolversi dell’emergenza coronavirus.

Il social network ora permetterà al profilo che sta trasmettendo in diretta il video di invitare a partecipare alla live fino a un massimo di 50 persone. Di queste, 3 potranno essere presenti in contemporanea tramite un collegamento audio-video.

Come si fa

Per creare la trasmissione in diretta sarà sufficiente cliccare sull’icona per comporre un tweet. A questo punto l’utente dovrà abilitare la fotocamera e selezionare la voce “Live” nel menù. Una volta aperta la gestione della diretta, l’utente potrà invitare fino a un massimo di 50 ospiti che, nel numero massimo di 3 alla volta, potranno interagire con il conduttore. Basterà poi premere il pulsante “Go live” per iniziare a trasmettere dal vivo su Twitter.

Chi ospita la diretta potrà decidere di far intervenire i propri ospiti in collegamento video oppure solamente tramite audio, selezionandoli dalla lista degli invitati. Una volta finito il loro intervento, i profili invitati potranno lasciare la diretta in corso semplicemente riagganciando la comunicazione come se si trattasse di una videochiamata.

La funzionalità sfrutta Periscope, applicazione per le dirette video, ma non serve creare un profilo ad hoc sulla app. Twitter, però, specifica sul suo blog che per sfruttare appieno il potenziale della diretta su Twitter è consigliabile, ma non necessario, utilizzare proprio Periscope. Insomma, chi vuole maggiore qualità dovrà rivolgersi al fornitore di fiducia. I video live, una volta terminati rimarranno sul profilo che ha ospitato la diretta ma potranno essere eliminati in un qualsiasi momento.





