I segreti per brevettare filtri Instagram di successo

“Il successo di un filtro Instagram? Chiediamoci prima se ha raggiunto o meno l’obiettivo per cui è stato creato”. A domandarselo è Piotar Boa, com’è conosciuto online Fabio B. Forgione, esperto di realtà aumentata. Fabio è un creator, una professionalità relativamente nuova che sta prendendo il volo grazie alla vasta diffusione dei filtri Instagram. Ogni giorno chi fa il suo lavoro disegna e progetta filtri facciali o ambientali, commissionati da aziende o anche per semplice divertimento, che vengono poi messi a disposizione degli utenti, che li provano e salvano nella loro gallery, pronti per utilizzarli nelle proprie stories di Instagram. Alcuni filtri raggiungono milioni di impressions in poche ore, altri invece hanno meno successo. Come realizzarne uno che abbia le carte in regola per diventare virale? Ce lo raccontano alcuni creators.

Dal liceo a Jennifer Aniston

Ormai sono in tanti, esperti o meno, a cimentarsi con filtri di realtà aumentata per Instagram. Basti pensare a Filippo Soccini, liceale 18enne di Varese che in occasione dell’inizio dell’anno ha creato un filtro che proietta sulla fronte di chi viene inquadrato una previsione sul 2020 (2020 predictions), passando da 1.000 a 131mila followers in una notte.



Il suo successo è stato del tutto inaspettato, come anche il momento in cui il suo filtro è stato utilizzato da Jennifer Aniston o Jimmy Fallon durante il suo show.

“È fondamentale essere coerenti con la propria immagine, soprattutto se si tratta di un brand, sviluppando dunque filtri inerenti e a tema con il proprio business – spiega Filippo – ma anche osservare i trend, pensare a idee che possano effettivamente essere utilizzate dalle persone, essere originali, e soprattutto avere pazienza”.

Il segreto è la semplicità

Piotar Boa di filtri di successo ne sa qualcosa. Il suo Be Famous ha avuto 105 milioni di impressions, il Tron Ar effect 93 milioni, mentre il filtro Sweetie creato per Francesca Ferragni ben 73. La sua storia come creator di filtri per Instagram è particolare, come il modo in cui la racconta: “Nel giugno 2017 un collega americano mi segnala che Facebook sta cercando dei beta tester per il suo progetto “Ar Studio“. Ho inviato la mia candidatura, sicuro di non avere le minime speranze. Invece il 24 agosto all’1.16 ecco la notifica che mi cambia la vita: Facebook mi ha inserito in un gruppo di 600 persone provenienti da tutto il mondo per lavorare al suo progetto segreto”. Da quel momento in poi i filtri di Instagram ne hanno fatta di strada, diventando una delle funzioni più amate dagli utenti del social.

Quali sono le caratteristiche che dovrà avere un filtro perché diventi virale? “Semplicità, perché il suo funzionamento deve essere subito comprensibile a chi sceglie di provarlo”, spiega Fabio: “Novità, perché deve stupire; riusabilità, deve poter essere usato più di una volta; personalizzazione dei contenuti, nel senso che deve servire a chi lo usa a rendere più belli, interessanti, coinvolgenti i contenuti che hanno creato e mostrarli ai propri amici. E come ultimo punto l’utente non deve sentirsi usato come un cartellone pubblicitario ma deve sentirsi parte del brand, solo così spontaneamente condividerà il contenuto del filtro nelle sue stories o post”.

Chi vuol essere milionario

Gianmarco Giordani è sempre stato appassionato di informatica e oggi si occupa di digital marketing. Ha poi iniziato ad approcciarsi al mondo della realtà aumentata come autodidatta, inviando poi la sua candidatura a Facebook per testare in beta il software Spark Ar studio. A novembre 2019 ha avuto l’onore di essere invitato, insieme ad altri 100 creators del mondo, a partecipare ad un hackathon presso la sede di Facebook a Londra, un’esperienza più unica che rara. Tra i suoi filtri di successo c’è il Millionaire (instagame chi vuol essere milionario) disponibile in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e turco, che, attivo da 5 giorni ha generato 23 milioni di impressions. Molto amato è anche Taboo, con 45 milioni di impressions e Baby shark, il primo filtro da lui creato che oggi conta 41 milioni di impressions.

Come è riuscito a creare filtri di successo? “Molto dipende dal target”, spiega Giordani: “C’è infatti chi preferisce filtri luce e colore (simili ai preset), chi invece ama i filtri bellezza, o chi come le influencer, tende a utilizzare filtri con animazioni, per esempio stelline che fuoriescono dagli occhi, quando interagisce con il proprio pubblico. Perciò a seconda degli interlocutori del proprio filtro, possono cambiare le leve su cui puntare”.

Per l’esperto i cinque criteri da seguire sono “usabilità, perché devono essere rispondenti alla la maggior parte dei dispositivi; qualità, che oggi per la fretta di essere subito online si trascura, mentre invece è fondamentale passare molto tempo a testare e rifinire; semplicità, deve essere intuitivo o scoraggia l’utilizzo da parte dell’utente; interattività, perché consente all’utente di interagire con il filtro e con gli elementi che lo compongono; e infine originalità”.

L’omaggio a Magritte

C’era anche Domenico Amalfitano insieme a Giordani e Forgione a Londra all’evento organizzato da Facebook per i creators. Lui, come i colleghi, ha iniziato il suo percorso su Instagram, insieme alla release della prima versione beta di Spark Ar Studio per Windows. Appassionato di arte e fotografia, ha iniziato creando i suoi primi filtri fotografici, dove la camera di Instagram applicava color correction e Lut in tempo reale. Noir è stato uno dei suoi primi filtri e oggi conta 40 milioni di impressions. Da ex-studente di discipline pittoriche e grande appassionato di arte ha poi creato un omaggio ad uno dei suoi artisti preferiti, René Magritte, con Ceci n’est pas une filtre, nel quale è possibile immergersi nelle surreali realtà del celebre pittore belga.

Per lui servono “originalità, ovvero pensare fuori dagli schemi; qualità, nel senso di cura dell’aspetto grafico e dell’aspetto tecnico di un filtro; user experience, ossia valutare in che modo la persona entra in relazione con il filtro; interattività, perché l’utente deve poter interagire con l’esperienza creata; ispirazione”.

“La community di creators italiani è ancora piccola e composta per lo più da giovani freelance”, spiega Piotar Boa: “Molti lo fanno solo per divertimento, per provare una nuova tecnologia o semplicemente perché vogliono avere più follower sui loro profili Instagram. Sono ottimista e credo che con il passare dei mesi molti lo faranno diventare il loro lavoro. All’estero invece ci sono delle agenzie già consolidate, che hanno da subito capito l’importanza e le potenzialità della realtà aumentata”.

