Coronavirus, la musica non chiude

21 March 2020 – 8:00

La musica non chiude, e forse solo lei. Se il virus ha praticamente raso al suolo, speriamo il più “temporaneamente” possibile, la quotidianità di quasi tutti, non ci resta che quella canzone. Quella che molti cantano nei flashmob sui balconi, nelle dirette su Instagram o nei dj set in streaming. Oppure quella che si inventa, in freestyle appunto, il rapper preferito del tuo rapper preferito. Da Emis Killa, che ha lanciato l’iniziativa, a Fabri Fibra, Lazza, Madame, Mambolosco, Enzo Dong, Jax, Junior Cally, Salmo e molti altri.

“Ah! Indovina chi è tornato?il Guido Bertolaso del rap italianoquesti rapper finalmente hanno un nemicotutti a scrivere contro il Coronaviruschiusi in casa annoiati coi genitori”

(Fabri Fibra Covid19FreestyleChallenge)

Visualizza questo post su Instagram



Non poteva mancare un po’ di sano umorismo a questa challenge dei freestyle sul Coronavirus, ecco il mio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Potete trovare la versione intera di questo freestyle su @trxradio nelle storie trovate tutti gli orari. Colgo l’occasione per ringraziare il personale medico di tutta Italia che sta dando il massimo per affrontare questa situazione nel nostro Paese. Ringrazio @j.axofficial per avermi nominato in questa challenge. Bella @emis_killa per l’iniziativa. Chiamo a rappare @sickmadman @thetruegemitaiz Un saluto a tutti e buona quarantena #coronavirusfreestyle #covid19freestylechallenge #iorestoinstudio – – – ah! indovina chi è tornato il Guido Bertolaso del rap italiano questi rapper finalmente hanno un nemico tutti a scrivere contro il Coronavirus chiusi in casa annoiati coi genitori non uscire frate c’ho le rime che mandano fuori quanto fumo nella stanza in studio come Dardust tengo la scena sempre a un metro di distanza ho fatto mille featuring in giro che casino la gente aspetta più il mio disco che il vaccino è da quando ho cominciato che sono in quarantena trovo sempre un esaltato che per una foto sclera questi che parlano a caso tipo “sei a fine carriera!” quanti ne rimando a casa tipo la Guardia Costiera la gente canta sul balcone alle diciotto fallo anche tu ma dopo buttati di sotto scusate l’arroganza, leggenda sulla traccia tolgo la mascherina per sputarti in faccia è legittima difesa fra, senti ‘sta roba qua ti lascia a terra con più tagli della sanità sogno la tua gang in terapia intensiva scherzo, buona quarantena a tutti da Fabri Fibra

Un post condiviso da Fabri Fibra (@fabri_fibra) in data: 18 Mar 2020 alle ore 9:58 PDT

In uno scenario in cui l’industria musicale soffre tantissimo, praticamente tutti i festival cancellati e rinviati (sí, anche il Coachella), uscite discografiche spostate, instore e concerti annullati, non è la musica che piange ma il settore. Un decreto non ci salverà, però una canzone potrebbe darci l’illusione.

Nelle classifica viral di Spotify in queste ore, alle prime posizioni spunta Corona Virus di Yofrangel che è praticamente una versione baile-funk di Corona Virus di Bello Figo, Mister Cumbia invece lancia direttamente La cumbia del Coronavirus, praticamente delle instant-song nate da tanta disperazione casalinga.

“Ma davvero ancora qualche pirla vuole uscire?scemi come Carla Bruni fanno finta di tossiresu WhatsApp mandano bufale per farti impazzireho finito la pazienza, peggio delle mascherine”

(Jax Covid19Freestyle)

Visualizza questo post su Instagram



Ecco a voi il mio Covid-19 Freestyle Rap n’ Roll🦠 Fatemi sapere che ne pensate nei commenti e ricordatevi #iorestoacasa Ringrazio @alfaadf per la nomina e @emis_killa per aver fatto partire questa iniziativa e a mia volta chiamo a rappare @kingmarracash @fabri_fibra @thereallafuria e @gridoofficial Spaccate tutto #covid19freestyle ma davvero ancora qualche pirla vuole uscire? scemi come Carla Bruni che fa finta di tossire. su whatsapp mandano bufale per farti impazzire ho finito la pazienza peggio delle mascherine. in rete vedo cose da star male i furbi che portano 10 volte giù a pisciare il cane mo ci toccherà imparare la paura della fine della fame come nei paesi in guerra ai quali chiudevamo il mare Dopo capiremo chi se la dà a gambe visto come scappavamo sopra gli interregionali Capiremo un po di più chi è dietro le sbarre adesso che siamo tutti ai domiciliari non scordiamoci con il senno di poi dei politici avvoltoi chi negli anni ha fatto tagli agli ospedali Meno male ci sono Dottori e infermieri eroi a ricordare pure a noi chi cazzo sono gli Italiani la maggioranza silenziosa e onesta sopravissuta a mafia e bombe di sinistra e destra i nostri nonni l’hanno ricostruita dopo la guerra adesso tocca a noi far fuori sto virus di merda.

Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial) in data: 16 Mar 2020 alle ore 12:01 PDT

Il concetto è questo: per un artista di medio livello, fare musica in casa è la normalità, hanno tutti un home studio. Se c’è una cosa che sicuramente il coronavirus non fermerà è la produzione di musica. Cioè: la musica non chiude, l’industria della musica invece, come molti altri settori, incassa un colpo fortissimo. Che non toccherà, non subito quantomeno, gli artisti ma tutto il backstage fatto di “operai della cultura” che hanno sempre guadagnato quanto un qualsiasi operaio edile lavorando però nella costruzione di case liquide, che poi sono quelle che si sentono alla radio, nei club, su Spotify, ovunque. Sperando di tornare prestissimo in quel festival, su quel dandefloor, a quel concerto, teniamo accesa la musica, anche perché: ora si capisce chi sono i veri artisti.

