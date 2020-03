10 gif di Baby Yoda per tenere alto il morale

21 Marzo 2020 – 12:03

Il 24 marzo (con un’anteprima domenica 22 su Italia1) arriva in Italia The Mandalorian, forse il titolo più atteso della nuova piattaforma di streaming Disney+, che debutta lo stesso giorno. La serie, la prima live action ambientata nell’universo di Star Wars, è stata molto apprezzata dai critici e dai dai fan della saga, che ne hanno lodato l’atmosfera avventurosa e la trama essenziale ma concitata. Senza contare che tutti sono impazzati per Baby Yoda, uno dei personaggi che fa da motore alla storia e che ha invaso internet di gif e meme (e pure il mondo reale di giocattoli e merchandising).

La versione infantile del caro vecchio maestro Jedi Yoda ha conquistato per il suo aspetto puccioso, i grandi occhi vitrei, le orecchie appuntite, la rada peluria sul capo e, soprattutto, per le sue faccine tanto buffe quanto emotive (senza dimenticare i versetti simpatici). Ovviamente, e lo si scoprirà presto nel corso degli episodi, Baby Yoda ha molto di più da offrire di una generica tenerezza. Nel frattempo, in questi giorni in cui il coronavirus mette a dura prova la nostra salute e anche il nostro equilibrio psicofisico, ecco una carrellata di gif con lui protagonista che possono aiutare a tenere alto il morale e a ricordare, quando e per quanto possibile, di prenderci cura di noi stessi. Magari, anche con un sorriso.

Prendiamo regolarmente una boccata d’aria alla finestra

Salutiamo i vicini dal balcone

Cerchiamo sempre di rilassarci un po’, basta anche un buon tè

Manteniamo un ciclo sonno-veglia regolare

Non mangiamo troppe schifezze

Proviamo a guardare le cose, persino le più banali, con occhi nuovi

Magari, sistemiamo quei dettagli che in casa non funzionavano mai

E non trascuriamo l’igiene personale

Per quanto possibile, non ci facciamo prendere dalla malinconia

E, soprattutto, non pensiamo troppo a quando tutto finirà

Ci vuole solo cautela e pazienza. Ce la faremo.

