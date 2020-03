Su WhatsApp arriva il bot dell’Oms per informazioni sul coronavirus

20 Marzo 2020 – 18:02

WhatsApp (Foto di Anton – Pexels.com)Su WhatsApp è possibile ricevere aggiornamenti sull’evolversi della pandemia di coronavirus direttamente dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per riuscire a raggiungere più persone contemporaneamente in maniera semplice ed efficace l’Oms ha messo a disposizione degli utenti di WhatsApp un bot.

A prima vista sembra un contatto come tanti altri salvati in rubrica ma a rispondere ai messaggi inviati dagli utenti c’è un software pronto a fornire gli aggiornamenti vagliati dall’ente internazionale.

Accedere al servizio è semplice. L’utente interessato può cliccare questo link e seguire le indicazioni. In alternativa è possibile salvare nei contatti del proprio telefono il numero +41 79 893 18 92 e inviargli un messaggio tramite WhatsApp scrivendo la parola Join. Effettuato questo passaggio il bot invierà subito un messaggio con le istruzioni per l’uso

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf — WHO Uganda (@WHOUganda) March 20, 2020

I comandi con i quali potrà interagire saranno limitati, pertanto non potrà rispondere a domande o messaggi diretti. La lingua nella quale comunica, per comodità mondiale, rimarrà l’inglese. Il bot riferirà in tempo reale i numeri aggiornati relativi ai contagiati, ai guariti e ai morti di tutto il mondo. Fornirà delle risposte alle domande frequenti sulla malattia e darà all’utente dei consigli a riguardo.

Tramite i messaggi su WhatsApp il bot smentirà i falsi miti che girano attorno alla pandemia e darà dei consigli riguardo a viaggi ed eventuali spostamenti riportando, inoltre, le ultime notizie fornite direttamente dall’Oms. Si può anche partecipare direttamente alla raccolta fondi organizzata da Facebook per sostenere gli sforzi in atto per contrastare l’avanzata del virus.

La app ha cercato anche di mettere un freno alla disinformazione. Sulla piattaforma, per effetto della crittografia end-to-end che protegge le conversazioni, è più difficile stanare fake news e altri contenuti truffa. Pertanto la società ha lanciato il WhatsApp coronavirus information hub, ossia una guida, rivolta a operatori sanitari, educatori, leader delle comunità, organizzazioni no profit, governi e imprese locali, utile per comunicare al meglio in questo clima di crisi.

E Whatsapp ha donato 1 milione di dollari all’International Fact-Checking Network a sostegno dell’azione di controllo dei fatti della Corona Virus Facts Alliance, associazione che abbraccia più di 100 organizzazioni locali in almeno 45 paesi, proprio nella lotta alle fake news sulla pandemia.



The post Su WhatsApp arriva il bot dell’Oms per informazioni sul coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired