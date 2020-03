Nokia ha fatto il remake del 5310 XpressMusic

20 March 2020 – 11:47

Foto: nokia.comSebbene già da tempo ci fossero alcune anticipazioni in voga sul web, non avevamo alcuna conferma riguardo suo arrivo. Ma oggi finalmente lo vediamo ufficialmente. Infatti, HDM Global – società finlandese che costruisce dispositivi a marchio Nokia – ha annunciato l’imminente arrivo nel mercato del Nokia 5310 XpressMusic: un remake dell’iconico cellulare rilasciato nel lontano 2007.

Sfrutta il sistema operativo Series 30+ e con un design non molto differente dalla prima generazione, il nuovo dispositivo pesa solo 88 grammi e monta al suo interno il processore MT6260A affiancato da 8 MB di ram, un display QVGA da 2.4 pollici e un sensore fotografico VGA con flash: quindi non aspettiamoci di poter scattare fotografie in alta risoluzione.

Ovviamente, si riconfermano – in versione ottimizzata – le funzionalità peculiari scelte al tempo dal marchio finlandese per la sua serie di cellulari dedicati alla musica. Infatti, oltre alla radio fm, il jack audio da 3,5 mm e i controlli per la riproduzione musicale presenti sui bordi del dispositivo, sono installati due potenti altoparlanti frontali sufficienti per garantire un ascolto chiaro e deciso di musica e chiamate.

Ancora una volta la società sceglie di impiegare una batteria rimovibile da 1200 mAh in grado di offrire autonomia fino a 30 giorni in standby. Al contrario, lo spazio di archiviazione interno di soli 16 MB è piuttosto limitato ma è consentito l’utilizzo di microSD fino a 32 GB.

Disponibile nei colori bianco e nero – entrambi con finiture rosse – e in versione mono e dual sim, secondo le informazioni riportate nel comunicato ufficiale di HDM il nuovo 5310 Xpress Music dovrebbe essere disponibile per l’acquisto già entro la fine di marzo a un prezzo di circa 39 euro.

The post Nokia ha fatto il remake del 5310 XpressMusic appeared first on Wired.

Fonte: Wired