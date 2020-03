Mark Wahlberg risponde alle domande di Google su The Departed e tutto il resto

20 March 2020 – 13:56

Sono trascorsi quattordici anni dall’uscita di The Departed al cinema, ma a quanto pare c’è ancora gente (e non poca) che cerca online chiarimenti sulla trama del capolavoro di Martin Scorsese. In questa Autocomplete Interview, Mark Wahlberg, parte di quel grandioso cast, risponderà anche a qualche quesito in merito. A fargli compagnia sono le colleghe Ronda Rousey e Lauren Cohan: l’allegro trio nel 2018 ha recitato nella pellicola Red Zone – 22 miglia di fuoco, il classico film dove c’è un agente della Cia che fa cose.

I tre attori qui si impegnano per dare le risposte a un’ampia platea di sconosciuti che ha fatto ricerche su di loro, scrivendo i loro nomi nella barra di ricerca di Google. Si apprende quindi che Wahlberg non ha un profilo Snapchat, è fan dei Patriots e non è vegano.

Ronda Rousey, ex wrestler dai tatuaggi multipli, si è sposata nel 2017 e non può indossare i buds: colpa del suo cauliflower ear, dice (un ematoma all’orecchio). E Lauren Cohan, già stella di The Walking Dead? Il pubblico vuole sapere quanti anni ha, ma anche come guadagnarsi un appuntamento con lei. Se voi altri siete interessati solo alla sua carriera, recuperate allora qualche suo lavoro, come il film The Boy o Batman v Superman: Dawn of Justice.

